Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Lidský život v rukou orlovských policistů aneb první pomoc na obvodním oddělení
Seniora, který zkolaboval na služebně, se podařilo policistům zachránit.
Ke konci minulého týdne se k výslechu na obvodní oddělení v Orlové na Karvinsku dostavil poškozený 76letý muž. Tento po provedených úkonech s policistou Lukášem podepisoval potřebné formuláře, načež se mu roztřásly ruce a začal padat k zemi. Policista Lukáš jej zachytil, aby se muž při pádu nijak nezranil. Položil ho na záda a zjistil, že nereaguje na slovní ani bolestivé podněty. Ukázalo se, že má zástavu dechu, a proto začal provádět nepřímou srdeční masáž. Dozorčí útvaru Milan ihned volal zdravotnickou záchrannou službu, kterou informoval o celé situaci. Poté zavolal přes vysílačku prvosledovou hlídku, neboť tato disponuje jak zdravotnickým batohem, tak přístrojem AED, což je automatizovaný externí defibrilátor. Po celou dobu byla policistům také nápomocná operátorka linky 155, kterou měl Milan na telefonu.
Po příjezdu hlídky, Davida a Marka, se policisté začali střídat v nepřímé srdeční masáži. Následně muži na hrudník nalepili elektrody přístroje AED, který doporučil defibrilační výboj. Mezitím se na místo dostavila zdravotnická záchranná služba, která ve spolupráci s policisty obnovila základní životní funkce. Poté si seniora převzala do své plné péče a k dalšímu vyšetření jej odvezla do nemocnice, kde se nyní zotavuje a my mu přejeme brzké uzdravení.
prap. Bc. Nikol Bočková
oddělení tisku
10. dubna 2026