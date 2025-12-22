Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Lidem měnila životy – doslova…
Osobní koučka měla na podvodech získat přes 2,5 milionu, policisté ji zadrželi a nyní je již ve vazbě.
Ve vazební věznici v současné době pobývá žena středního věku z Chomutovska, která svými podvody měla podle dosavadních zjištění chomutovských kriminalistů napáchat škody přesahující v součtu 2,5 milionu korun.
Žena, která v oblasti majetkové trestné činnosti není žádným nováčkem a kvůli podvodům byla již opakovaně souzena, se zřejmě nepoučila a svými dalšími aktivitami počty podvedených ještě navyšovala.
Aby navázala kontakty, nabízela dotyčná „podnikatelka“ prostřednictvím sociální sítě kurzy zaměřené na změnu života, nalezení nové cesty apod. Tyto kurzy se zájemci realizovala na dálku, zejména prostřednictvím videohovorů. Podle výpovědí poškozených si dokázala jako jejich „osobní koučka“ získat důvěru a následně je požádala o půjčku s tím, že jim peníze brzy vrátí. Poškození jí v dobré víře peníze poslali na požadovaný bankovní účet a na základě příslibu dotyčné samozřejmě očekávali, že jim zapůjčené prostředky vrátí. To se však mýlili. Žena dokázala týdny i měsíce slibovat vrácení peněz a vymýšlet různé důvody, proč ještě splátky půjček nedorazily. Nakonec poškozeným (z různých částí republiky) došla trpělivost a když viděli, že se svých peněz již nedočkají, obrátili se na policii.
Dalšího podvodného jednání se měla dotyčná dopustit ve spolupráci se svým manželem. S jiným manželským párem totiž sepsali smlouvu o úplatném převodu (prodeji) družstevního podílu v bytovém družstvu, a to k jejich bytu v panelovém domě. Do smlouvy o prodeji přitom uvedli, že na podílu nevázne žádná zástava ani právní vada. To však nebyla pravda a oba prodávající si byli vědomi, že již dříve dali zmíněný byt jako zajištění do smlouvy o zápůjčce peněz, kterou žena sepsala s jinou osobou několik měsíců před prodejem členského podílu.
Na základě smlouvy o prodeji družstevního podílu, tedy bytové jednotky, následně manželé od poškozených přijali částku 1,5 mil. korun. Poškození se však bytu nedočkali, protože tento družstevní podíl byl již dříve převeden oprávněné osobě na základě zmíněné smlouvy o zápůjčce z důvodu, že dotyčná neplnila podmínky uvedené v této smlouvě.
Po provedení rozsáhlého prověřování a zajištění důkazů prokazujících popsanou trestnou činnost chomutovští kriminalisté provedli u podezřelých domovní prohlídku. Při ní zajistili další důkazní materiál, podezřelou zadrželi a vyšetřovatel zahájil trestní stíhání obou obviněných. Ti jsou společně stíháni pro zločin podvodu a žena navíc i pro pokračující zločin podvodu, jehož se měla dopustit sama. Právě pokračování v obdobné trestné činnosti bylo důvodem, proč vyšetřovatel podal podnět k vzetí obviněné do vazby.
Oběma manželům za pospané jednání hrozí v případě prokázání viny u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
22. prosince 2025