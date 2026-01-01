Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Lidé stále riskují. Přecházejí koleje zakázanými místy, někteří „se vozí“ na spřáhle vlaku
Moravskoslezští policisté pro vaše bezpečí.
Přes koleje jen určenými místy
· Střet s vlakem může mít fatální následky, proto přecházejte přes koleje jen v místech k tomu určených. Co dělá policie v tomto ohledu pro vaše bezpečí? Zaměřujeme se na tuto problematiku v běžném výkonu služby, intenzivněji pak při speciálních akcích. Poslední se uskutečnila na mnoha místech v kraji, kudy prochází železnice, i na nádražích. Policisté řešili na 50 osob, které bez ohledu na svou bezpečnost vstoupily do kolejiště podél tzv. širé trati (v místech, která nejsou označena značkou zakazující vstup). A řešili dalších 25 osob, které vstoupily do kolejiště i přes zákazovou značku (ceduli).
Dáváme i takto najevo, že vaše bezpečí nám není lhostejné. Za prvních pět měsíců roku řešili policisté jen při těchto speciálních akcích v příkazním řízení na místě pokutou zhruba 230 přestupků neoprávněného pohybu v kolejišti. mimo akce se jednalo o dalších přes 300 přestupků a několik případů odevzdali správnímu orgánu. Z pohledu zákona se jedná o přestupek, za který lze v příkazním řízení na místě uložit sankci až do 10 000 korun.
Riskovali jízdou na venkovním spřáhle vlaku
· Od nesprávného přecházení přes koleje přejdu k dalšímu riskantnímu jednání. Policisté z oddělení hlavní nádraží Ostrava se zabývali oznámením o jízdě dvou černých pasažérů na venkovním koncovém spřáhle osobního vlaku. Šetřením a vyhodnocením všech dostupných informací zjistili, že dvě osoby měly na spřáhlo zadní vlakové soupravy nasednout v havířovské železniční stanici. Policisté se postupně dopracovali i informace, o koho se jedná. Byli jimi dva hoši ve věku 14 a 15 let. Svým jednáním měli porušit přepravní podmínky vlakové osobní přepravy a především, měli ohrozit své zdraví a život. Policisté z oddělení hlavní nádraží Ostrava oznámili přestupek Drážnímu úřadu. V této souvislosti apelujeme na zodpovědné chování také při cestování vlaky s cílem předcházet rizikovým situacím, které mohou skončit v lepším případě zraněním.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 12. června 2026