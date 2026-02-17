Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Liberečtí policisté zazářili na Policejním mistrovství ČR 2026 v běhu na lyžích
Domů si přivezli vítězství v individuálních disciplínách a společně vybojovali 2. místo ve štafetě.
Ve dnech 9. - 13. února 2026 se příslušníci Krajského ředitelství policie Libereckého kraje zúčastnili Policejního mistrovství České republiky 2026 v běhu na lyžích, které se konalo v lyžařském areálu Zadov - Churáňov.
Mistrovství bylo pořádáno ve spolupráci Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, Národní sportovní agentury, Unie tělovýchovných organizací Policie ČR - sportovního svazu policistů a hasičů, z.s. a Sportovního policejního spolku Prezidium Praha. Více naleznete v následujícím odkazu https://policie-sport.cz/rok_mcr/2026/reprezentanti KŘP Libereckého kraje
Liberecký kraj reprezentovalo sportovní družstvo ve složení:
- por. Mgr. Jaroslav Soukup
- nprap. Bc. Petra Suchá
- prap. Jiří Major
- nprap. Leoš Jebavý
V kategorii žen dominovala Petra Suchá, která zvítězila ve všech individuálních disciplínách - v kombinovaném závodě, závodě klasickou technikou i volnou technikou. V kategorii mužů zvítězil v kombinovaném závodě Jaroslav Soukup, za ním v patách druhé místo obsadil Jiří Major. Stejné pořadí zopakovali také v závodě klasickou a volnou technikou.
V týmové štafetě obsadilo družstvo Krajského ředitelství policie Libereckého kraje 2. místo.
Účast na sportovních soutěžích dlouhodobě přispívá k udržování fyzické připravenosti policistů, která je nezbytnou součástí výkonu služby. Nejen že závodníci mají příležitost ke sportovnímu porovnání sil s kolegy z ostatních krajů, ale také k posílení profesních vztahů a týmové spolupráce napříč útvary.
Nejen našim reprezentantům, ale všem účastníkům patří poděkování a gratulace.
17. února 2026
por. Bc. Klára Jeníčková