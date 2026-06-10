Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Liberečtí policejní psovodi mají nový důvod k radosti
Čtyřměsíční fenka německého ovčáka se postupně připravuje na budoucí službu.
Liberečtí policejní psovodi mají nový důvod k radosti. Do jejich party totiž přibyla čtyřměsíční vlkošedá fenka německého ovčáka jménem Victorria. Na dlouhé představování si nepotrpí — mnohem raději slyší na oslovení ,,Viky“.
Policejní psovod kpt. Jaroslav Petráček si ji navíc nevybral náhodou. Dá se říct, že šel tak trochu na jistotu. Měl totiž možnost podílet se na uchovnění její matky, takže dobře věděl, z jaké pracovní linie malé štěně pochází a jaké předpoklady může mít pro službu.
Na první pohled působí Viky jako každé jiné hravé štěně. kpt. Jaroslav Petráček a VictorriaRáda dovádí, objevuje svět a zkouší, co všechno si může dovolit. Už teď se ale připravuje na budoucí službu jako pes specialista na vyhledávání omamných a psychotropních látek.
A co vlastně znamená „pes speciál“? Jde o služebního psa s úzkým zaměřením na konkrétní činnost. V případě Viky půjde právě o vyhledávání omamných a psychotropních látek, při kterém bude využívat svůj výborný čich a spolupráci s psovodem.
Ačkoli je Viky ještě štěně, s přípravou začíná už teď. Samozřejmě formou hry. Zatím jde hlavně o budování vztahu s psovodem, rozvojem přirozených schopností a poznávání nových situací. Největší radost jí dělají balonky i pamlsky, a právě přes hru a odměny se postupně vše učí. První krůčky už zvládá velmi dobře. Zkouší si i takzvané značení pachu, tedy způsob, kterým pes dává psovodovi najevo, že hledanou látku našel. Pro čtyřměsíční fenku je to zatím hlavně zábava, ale zároveň důležitý základ pro budoucí službu.
Do kolektivu liberecké kynologie zapadla Viky rychle a bez problémů. Energie má na rozdávání a zvědavost jí rozhodně nechybí. Vyroste z ní spolehlivá parťačka, která pomůže policistům při odhalování drog.
A zatím? Zatím je z ní hlavně malé chlupaté tornádo, které objevuje svět po čenichu.
10. června 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje