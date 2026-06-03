Letošní bilance motorkářů je výrazně horší než loni
Za prvních 5 měsíců přišlo při nehodách o život 24 osob jedoucích na motocyklu.
Teplé počasí se bohužel promítá i do statistiky dopravních nehod. Do konce května zemřelo na našich silnicích 23 řidičů motocyklu a 1 spolujezdec. V porovnání s rokem loňským je to o 14 osob více.
Vývoj je výrazně horší než loni a znovu potvrzuje, že motorkáři patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Velmi nepříznivý byl samotný květen.
Nejčastějšími příčinami dopravních nehod motocyklistů je nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, zatáčce, svým schopnostem nebo technickým možnostem motocyklu. Často pak dochází k nezvládnutí řízení, smyku, vyjetí mimo komunikaci, přejetí do protisměru nebo střetu s jiným vozidlem. Rizikové jsou také situace, kdy se řidič plně nevěnuje řízení nebo špatně vyhodnotí dopravní situaci.
Při střetech s ostatními vozidly se často objevují situace, při kterých řidič osobního auta přehlédne motorkáře odbočujícího vlevo, při vjíždění na hlavní silnici nebo při změně směru jízdy. Právě proto je nutné, aby řidiči ostatních vozidel při odbočování, předjíždění i vyjíždění z vedlejší komunikace věnovali provozu maximální pozornost.
Motorkář nemá kolem sebe karoserii, bezpečnostní pásy ani deformační zóny. To, co u auta může skončit poškozeným blatníkem, může mít pro člověka na motorce velmi vážné následky. Bezpečnost na silnicích není odpovědností jen jedné skupiny řidičů. Každý z nás může svým chováním přispět k tomu, aby se lidé z cest vraceli domů v pořádku. Motorkáře proto vyzýváme, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost aktuální situaci a nepodceňovali ochrannou výbavu ani trénink. Řidiče ostatních vozidel žádáme, aby při odbočování, předjíždění nebo vjíždění na hlavní silnici počítali s tím, že motocykl může být hůře viditelný a jeho rychlost se může snadno špatně odhadnout.
Mezi naše priority dlouhodobě patří ochrana lidských životů a bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Právě proto se zaměřujeme také na prevenci mezi motorkáři, projekt Kolama dolů, Učme se přežít, připomíná, že bezpečná jízda nezačíná až na silnici, ale už u kvalitní výbavy, tréninku, zvládání krizových situací a respektu k ostatním. Další setkání v rámci projektu se uskuteční 18. 7. na Polygonu Vysoké Mýto.
kpt. Violeta Siřišťová
tisková mluvčí PP
3. června 2026