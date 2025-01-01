Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Letošní „barumka“ je již minulostí
Opatření se obešlo bez mimořádných událostí.
V průběhu letošní BARUM CZECH RALLY ZLÍN 2025 policisté nemuseli řešit žádnou mimořádnou událost. Přesto si na nedostatek práce rozhodně stěžovat nemohli. Například jen během pátku přijalo operační středisko téměř 250 oznámení od občanů.
Do opatření se od úterního rána zapojilo bezmála 300 policistů a během následujících šesti dnů vyřešili zhruba tři stovky především dopravních přestupků. Kromě toho dohlíželi i na bezpečnost v okolí rychlostních zkoušek a na veřejný pořádek.
Podstatná část zjištěných přestupků se týkala nedodržení rychlostních limitů. Pro představu lze uvést přestupek osmatřicetiletého řidiče osobního automobilu, kterého zastavili policisté v sobotu odpoledne nedaleko Slušovic. Na úseku s povolenou rychlostí do 90 km/h mu naměřili rychlost 142 km/h. Dalšími častými přestupky byl i špatný technický stav vozidel a držení hovorového zařízení za jízdy.
Během páteční městské rychlostní zkoušky došlo ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z fandů motosportu při potyčce utrpěl poranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Touto událostí se nadále zabývají zlínští policisté.
Od čtvrtka byla v provozu i speciální telefonní linka 974 666 555, kterou Krajské ředitelství policie Zlínského kraje zřídilo pro potřeby veřejnosti. A policisté integrovaného operačního střediska, kteří měli na starost tento telefonní kontakt, se určitě nenudili, neboť obsloužili bezmála stovku volajících.
K jediné nepříjemnosti došlo v neděli krátce před koncem soutěže. Během poslední rychlostní zkoušky se stala nehoda mezi zadní částí závodního vozu a divákem, který stál zřejmě mimo trať. Muž utrpěl poranění, které si vyžádalo lékařské ošetření.
Kromě motoristické soutěže museli v neděli policisté zajistit i bezpečný průjezd čtvrté a zároveň poslední etapy největšího etapového cyklistického závodu CZECH TOUR 2025, která začínala asi hodinu před polednem v Kroměříži a končila po několika hodinách na Pustevnách. Dopravu na určených křižovatkách řídili policisté, kteří po dobu průjezdu pelotonu zároveň zajišťovali uzavření silničního provozu na komunikacích.
17. srpna 2025, nprap. Petr Jaroš