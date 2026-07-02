Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Léto, prázdniny, alkohol, ale i nehody
Celorepubliková akce „Řídím, piju nealko pivo“ na Strakonicku.
Léto, horké dny a žízeň. Ale pozor na alkohol, který za volant rozhodně nepatří. Proto policisté během celorepublikové preventivní akce „Řídím, piju nealko pivo“ odměňovali řidiče, kteří prošli silniční kontrolou bez závad. Dostali nealkoholické pivo a jednorázový alkoholtest. Součástí také bylo připomenutí rizik spojených s řízením pod vlivem alkoholu.
Dnes ve Strunkovicích nad Volyňkou bylo důvodů k pochvale opravdu hodně. Pouze jeden řidič měl propadlou technickou kontrolu, všichni ostatní měli doklady i vozidla v pořádku a všechny dechové zkoušky byly negativní.
Preventivní akce mají své opodstatnění i s ohledem na dopravní nehodovost. Na silnicích okresu Strakonice policisté od začátku letošního roku do konce června řešili celkem 205 dopravních nehod. Při nich zahynul jeden člověk, 17 lidí utrpělo těžké zranění a 80 bylo zraněno lehce. Ve 13 případech sehrál roli alkohol.
Do preventivní akce se na Strakonicku zapojili policisté z Radomyšle, Volyně i Strakonic.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
2. července 2026