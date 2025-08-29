Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Léto na Ohři pohledem policie
Policisté dohlíželi na bezpečnost u vody.
Lodě se kývaly, voda šplouchala a sem tam se někdo vykoupal, i když původně plánoval zůstat suchý. Léto na Ohři zkrátka psalo vlastní scénář. Jako každý rok se do něj i tentokrát zapojili policisté Karlovarského kraje. V rámci projektu „Bezpečně u vody“ se opakovaně objevovali ve vodáckých kempech i na březích řeky v Dubině, Šemnici, Sokolově, Kynšperku nad Ohří, Lokti, u Svatošských skal, v Tršnicích a Šabině.
Přijeli s radami, které sice všichni známe, ale občas na ně zapomeneme:
• děti se nehlídají od stolu u kiosku, ale přímo u vody,
• vesta není módní trapas, ale pojistka, že se domů vrátíte po svých,
• skok po hlavě do neznámé vody možná vypadá hrdinsky, ale tělo to může vidět jinak,
• a pivo? Na vodě jedině nealko.
A protože jen samotné rady by byly jako Ohře bez vody, přidali policisté i dárky. A ne jen tak ledajaké – rozdávaly se opalovací krémy, sluneční brýle, voděodolná pouzdra na telefony, plovoucí přívěsky na klíče a pro děti také míče, létající talíře a různé hry. Ty se okamžitě testovaly na loukách i v kempech. Největší úspěch měly létající talíře. Soutěžilo se, kdo dokáže hodit dál anebo - komu skončí v řece dřív.
Ukázalo se, že voděodolná pouzdra na telefony byla hitem zejména u těch, kteří už dříve nechtěně „otestovali“, zda jejich mobil umí plavat. Jeden tatínek si s úlevou odnášel plovoucí přívěsek na klíče se slovy, že by se hodil už včera, když lovil klíče ze dna Ohře.
O žízeň se postaral partner projektu „Český svaz pivovarů a sladoven“ v rámci projektu „Řídím, piju nealko pivo“, který dodal nealkoholické pivo. Policisté jej rozdávali přímo na místě (a chladný doušek v horkém dni přišel vhod) s upozorněním, že alkohol na vodu nepatří. Jedna posádka se smíchem poznamenala, že s nealko pivem od policie teď loď určitě bude držet správný směr.
Výsledek? Léto na Ohři bylo nejen o pádlování, slunci a vodních radovánkách, ale i o připomenutí, že řeka má sice smysl pro humor, ale chyby neodpouští. A díky projektu Bezpečně u vody se letos vodáci vraceli domů nejen s dárky a zážitky, ale i s vědomím, že prevence může být stejně osvěžující jako skok do studené vody – jen bez rizika.
por. Mgr. Lucie Machalová
29.8.2025