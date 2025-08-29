Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Léto na Ohři pohledem policie

Policisté dohlíželi na bezpečnost u vody. 

Lodě se kývaly, voda šplouchala a sem tam se někdo vykoupal, i když původně plánoval zůstat suchý. Léto na Ohři zkrátka psalo vlastní scénář. Jako každý rok se do něj i tentokrát zapojili policisté Karlovarského kraje. V rámci projektu „Bezpečně u vody“ se opakovaně objevovali ve vodáckých kempech i na březích řeky v Dubině, Šemnici, Sokolově, Kynšperku nad Ohří, Lokti, u Svatošských skal, v Tršnicích a Šabině.

Přijeli s radami, které sice všichni známe, ale občas na ně zapomeneme:
•    děti se nehlídají od stolu u kiosku, ale přímo u vody,
•    vesta není módní trapas, ale pojistka, že se domů vrátíte po svých,
•    skok po hlavě do neznámé vody možná vypadá hrdinsky, ale tělo to může vidět jinak,
•    a pivo? Na vodě jedině nealko.

A protože jen samotné rady by byly jako Ohře bez vody, přidali policisté i dárky. A ne jen tak ledajaké – rozdávaly se opalovací krémy, sluneční brýle, voděodolná pouzdra na telefony, plovoucí přívěsky na klíče a pro děti také míče, létající talíře a různé hry. Ty se okamžitě testovaly na loukách i v kempech. Největší úspěch měly létající talíře. Soutěžilo se, kdo dokáže hodit dál anebo - komu skončí v řece dřív.

Ukázalo se, že voděodolná pouzdra na telefony byla hitem zejména u těch, kteří už dříve nechtěně „otestovali“, zda jejich mobil umí plavat. Jeden tatínek si s úlevou odnášel plovoucí přívěsek na klíče se slovy, že by se hodil už včera, když lovil klíče ze dna Ohře.

O žízeň se postaral partner projektu „Český svaz pivovarů a sladoven“ v rámci projektu „Řídím, piju nealko pivo“, který dodal nealkoholické pivo. Policisté jej rozdávali přímo na místě (a chladný doušek v horkém dni přišel vhod) s upozorněním, že alkohol na vodu nepatří. Jedna posádka se smíchem poznamenala, že s nealko pivem od policie teď loď určitě bude držet správný směr.

Výsledek? Léto na Ohři bylo nejen o pádlování, slunci a vodních radovánkách, ale i o připomenutí, že řeka má sice smysl pro humor, ale chyby neodpouští. A díky projektu Bezpečně u vody se letos vodáci vraceli domů nejen s dárky a zážitky, ale i s vědomím, že prevence může být stejně osvěžující jako skok do studené vody – jen bez rizika.

por. Mgr. Lucie Machalová 
29.8.2025

Odkazy do noveho okna

Foto

Foto 

Detailní náhled

Foto

Foto 

Detailní náhled

Foto

Foto 

Detailní náhled

Foto

Foto 

Detailní náhled

Foto

Foto 

Detailní náhled

Foto

Foto 

Detailní náhled

Foto

Foto 

Detailní náhled

Foto

Foto 

Detailní náhled

Foto

Foto 

Detailní náhled

Foto

Foto 

Detailní náhled

Foto

Foto 

Detailní náhled

Foto

Foto 

Detailní náhled

Související dokumenty

  • Video
    Velikost souboru: 53,0 MB / formát MP4

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 