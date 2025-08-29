Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Léto končí, začíná nový školní rok: Řidiči buďte obezřetní!
V rámci dnešní dopravně bezpečnostní akce jsme řidiče upozorňovali nejen na bezpečný návrat z dovolených, ale také na to, že začátek školního roku znamená zvýšený pohyb dětí v silničním provozu. S návratem dětí do škol narůstá provoz na silnicích, zvyšuje se riziko dopravních nehod a zejména pohyb dětí v silničním provozu.
Policie České republiky proto každoročně posiluje dohled na rizikových místech a probíhají dopravně bezpečnostní akce.
Bezpečnost na silnicích je velmi důležitá a návrat dětí do škol znamená větší pohyb chodců v okolí škol a přechodů.
Děti často nedokážou odhadnout rychlost a vzdálenost vozidel.
Prvňáčci se často v dopravním prostředí teprve učí orientovat.
Doporučení:
Pro rodiče:
- Trénujte s dětmi bezpečnou cestu do a ze školy.
- Vysvětlujte pravidla silničního provozu a ukažte jak bezpečně přecházet přes přechod.
- Nošení reflexních prvků zvyšuje viditelnost až na 200 metrů, bez nich jen na 20 – 30 metrů.
- Dítě musí být vždy řádně připoutané v autosedačce a nastupovat a vystupovat z auta na straně chodníku.
- Dbejte na to, aby děti vždy používaly cyklistickou přilbu při jízdě na kole nebo koloběžce.
Pro řidiče:
V období začátku školního roku buďte maximálně obezřetní, zvláště v ranních hodinách a v okolí škol.
Pro děti:
- Přecházejte vždy na přechodech.
- Dívejte se vlevo, vpravo a znovu vlevo. Důležité je navázání očního kontaktu s řidičem.
- Nikdy nevbíhejte do silnice.
- Noste reflexní prvky pro lepší viditelnost.
Celý první týden v září budou policisté dohlížet na bezpečný pohyb dětí u škol, a to v rámci celorepublikové kampaně Zebra se za Tebe nerozhlédne.
Šťastnou cestu a mnoho ujetých kilometrů bez nehody a všem dětem bezpečný návrat do škol.
29. 8. 2025
por. Bc. Alena Peterková