Léto končí, začíná nový školní rok: Řidiči buďte obezřetní!

V rámci dnešní dopravně bezpečnostní akce jsme řidiče upozorňovali nejen na bezpečný návrat z dovolených, ale také na to, že začátek školního roku znamená zvýšený pohyb dětí v silničním provozu. S návratem dětí do škol narůstá provoz na silnicích, zvyšuje se riziko dopravních nehod a zejména pohyb dětí v silničním provozu.

Policie České republiky proto každoročně posiluje dohled na rizikových místech a probíhají dopravně bezpečnostní akce.

Bezpečnost na silnicích je velmi důležitá a návrat dětí do škol znamená větší pohyb chodců v okolí škol a přechodů.

Děti často nedokážou odhadnout rychlost a vzdálenost vozidel.

Prvňáčci se často v dopravním prostředí teprve učí orientovat.

Doporučení:

Pro rodiče:

  • Trénujte s dětmi bezpečnou cestu do a ze školy.
  • Vysvětlujte pravidla silničního provozu a ukažte jak bezpečně přecházet přes přechod.
  • Nošení reflexních prvků zvyšuje viditelnost až na 200 metrů, bez nich jen na 20 – 30 metrů.
  • Dítě musí být vždy řádně připoutané v autosedačce a nastupovat a vystupovat z auta na straně chodníku.
  • Dbejte na to, aby děti vždy používaly cyklistickou přilbu při jízdě na kole nebo koloběžce.

Pro řidiče:

V období začátku školního roku buďte maximálně obezřetní, zvláště v ranních hodinách a v okolí škol.

Pro děti:

  • Přecházejte vždy na přechodech.
  • Dívejte se vlevo, vpravo a znovu vlevo. Důležité je navázání očního kontaktu s řidičem.
  • Nikdy nevbíhejte do silnice.
  • Noste reflexní prvky pro lepší viditelnost.

Celý první týden v září budou policisté dohlížet na bezpečný pohyb dětí u škol, a to v rámci celorepublikové kampaně Zebra se za Tebe nerozhlédne.

Šťastnou cestu a mnoho ujetých kilometrů bez nehody a všem dětem bezpečný návrat do škol.

29. 8. 2025

por. Bc. Alena Peterková

