Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Letní prázdniny začínají
Buďte opatrní nejen na cestách, ale i u vody.
Dnešním dnem začalo zejména pro děti radostné období prázdnin. S nimi jsou spojeny cesty na dovolené, koupání, sjíždění řek, kulturní a sportovní aktivity. Prázdniny si všichni chceme užít ve zdraví, a tak je třeba se zamyslet nad důležitými věcmi.
Na našich silnicích, především o tomto víkendu, čekáme zvýšenou hustotu provozu. Lidé míří na dovolené jak u nás, tak do zahraničí. Policisté se tak standartně vydali na naše silnice ve větším počtu v rámci dopravně bezpečnostních a dopravně preventivních akcí. Řidiče žádáme o dodržování předpisů souvisejících s provozem na našich silnicích. Zvýšenou opatrnost, předvídavost a ohleduplnost na cestách. Na dlouhé cesty vyráží i řidiči, kteří je obvykle neabsolvují, a navíc v těchto dnech panují na našem území extrémní teploty. Je proto důležité se na delší cestu řádně připravit, dodržovat pitný režim a také odpočinek. Jakmile se necítíte dobře, cestu raději odložte. Když vnímáte, že na vás jde spánek, zastavte, odpočiňte. Nejdůležitější není přijet do cílové destinace včas, ale v pořádku. Pokud míříte do zahraničí, zjistěte si, jakou povinnou výbavu máte ve vozidle na daném území mít. Na silnice se ve velkém vydají cyklisté a motocyklisté. Respektujte se vzájemně. Cyklistům, i těm, kteří jsou starší osmnácti let, důrazně doporučujeme nošení cyklistických helem. Může vám zachránit život. Nemyslete si, že když jedete na kole, můžete popíjet alkohol, není tomu tak. Alkohol nepatří za volant a ani řidítka jízdního kola či motorky.
Další příjemnou aktivitou, která se ale může velice rychle změnit v nebezpečnou, je koupání. Dospělí by měli na své děti dávat neustále pozor, a to i v případě, že mají nasazeny pomůcky na plavání. Neztrácejte své děti z dohledu. Pokud je vás dospělých víc a jste na chatách, chalupách, koupalištích a zároveň se tam pohybuje více dětí, vždy si konkrétně a nahlas určete, kdo je hlídá a má na starost, rozhodně se nespoléhejte na to, že je vás víc, a "někdo" na ně určitě dává pozor. Neskákejte do vod, které neznáte, nevíte, jaká je tam hloubka a určitě se nevyrážejte koupat pod vlivem alkoholu.
U koupališť, hradů, zámků, na výletech v přírodě i městech, když necháváte své vozidlo na parkovišti, nenechávejte v něm žádné věci, a to ani ty "bezcenné," zloděje může zlákat i prázdná cestovní taška uložená na sedačce či volně položená nabíječka.
Zamykejte svá obydlí, zavírejte okna, když se vydáváte na delší dovolenou. Domluvte se s rodinnými příslušníky či sousedy, kterým důvěřujete, aby vám vaše obydlí v době nepřítomnosti zkontrolovali.
Myslete i na to, že když se o svých cestách veřejně pochlubíte na sociálních sítích, může se o tom dozvědět i člověk, který bude rád, že vaše obydlí může navštívit i jako nezvaný host v roli zloděje. A když máme období léta, koupání, v tomto směru nezapomeňte na to, že na sociální sítě nepatří fotografie obnažených dětí. K tomuto materiálu se totiž v tomto prostředí nemusí dostat jen vaši kamarádi a známí, ale i lidé, u kterých rozhodně nechcete, aby těmito fotografiemi disponovali.
Všem přejeme klidné prázdniny, šťastné cesty ať už do zahraničí nebo na odpočinek na našem území. Co nejméně starostí a co nejvíce hezkých zážitků, o kterých si děti mohou povídat zase v září na začátku školního roku.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
26. června 2026