Letní prázdniny přinášejí více cest i větší rizika na silnicích
Začínají letní prázdniny a s nimi i období, kdy silnice patří k nejvytíženějším v roce. Zpomalte, předvídejte a dopřejte si čas. Bezpečný návrat má vždy větší cenu než pár ušetřených minut.
S příchodem letních prázdnin každoročně narůstá intenzita dopravy na pozemních komunikacích. Lidé vyrážejí na dovolené, k vodě, na chaty, za rodinou i do zahraničí. Na silnicích se častěji objevují řidiči, kteří běžně nejezdí delší trasy, přibývá cyklistů, motocyklistů, chodců i dětí v okolí hřišť, koupališť, rekreačních oblastí a přechodů pro chodce. Právě proto bude Policie České republiky i během letošních prázdnin posilovat dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.
Policisté se po celé léto zaměří zejména na místa s předpokládaným vyšším dopravním zatížením, okolí rekreačních oblastí, hlavní tahy, rizikové úseky i místa s opakovaným výskytem dopravních nehod. Kontroly se budou týkat především rychlosti, způsobu jízdy, jízdy v jízdních pruzích, bezpečného předjíždění, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, nevěnování se řízení, držení telefonu nebo jiného hovorového či záznamového zařízení za jízdy, technického stavu vozidel a dodržování zákazu předjíždění nákladních automobilů v úsecích, kde je to zakázáno dopravním značením nebo právní úpravou.
Loňské letní prázdniny znovu ukázaly, že právě toto období patří na silnicích mezi nejrizikovější části roku. Během loňských prázdnin jsme šetřili 14 736 dopravních nehod. Při těchto nehodách přišlo o život 88 osob, 369 osob bylo zraněno těžce a 5 212 lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravních nehod dosáhla 1 481,6 milionu korun.
Nejvíce osob, které přišly o život, bylo mezi řidiči osobních automobilů. Těch bylo 30. Dále evidujeme 21 řidičů motocyklů, 10 cyklistů, 11 chodců, 8 spolujezdců v osobním automobilu, 3 řidiče nákladních vozidel, 2 řidiče koloběžek a 2 spolujezdce na motocyklu.
Nejtragičtějšími příčinami nehod zaviněných řidiči motorových vozidel bylo o loňských prázdninách nevěnování se řízení, nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky, nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu a přejetí do protisměru.
O letních prázdninách 2025 byly nejtragičtějšími dny pátek 4. července, neděle 10. srpna a sobota 23. srpna. V každý z těchto dnů přišlo při dopravních nehodách o život 5 osob. Právě víkendové a dovolenkové přesuny patří dlouhodobě mezi období, kdy je potřeba věnovat řízení maximální pozornost, nespěchat a počítat s vyšší hustotou provozu.
„Letní prázdniny patří z pohledu dopravních nehod dlouhodobě k nejrizikovějším obdobím roku. Už nyní evidujeme od začátku letošního roku 171 osob, které při dopravních nehodách přišly o život. Za každým číslem je konkrétní člověk, rodina a příběh, který se už nedá vrátit zpět. Právě proto budeme během léta posilovat dohled na silnicích a zaměříme se na nejčastější příčiny tragických nehod, zejména rychlost, nevěnování se řízení, předjíždění, alkohol a drogy za volantem i na ochranu zranitelných účastníků provozu. Samotné kontroly ale nestačí. Bezpečnost začíná u každého řidiče. Prosím všechny, aby na cestách nespěchali, nepřeceňovali své síly a mysleli na to, že bezpečný návrat domů má vždy větší cenu než pár ušetřených minut,“ říká plk. Mgr. Michal Hodboď, ředitel služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky.
Vedle kontrolní činnosti se i letos zaměřujeme na prevenci. V rámci projektu Na kole jen s přilbou upozorňujeme cyklisty na význam ochranné přilby, zejména u dětí. U vodních ploch se lidé mohou setkat s preventivním projektem Bezpečně u vody, který připomíná pravidla bezpečného chování ve vodě, u vody i v jejím okolí. Motocyklistům se dlouhodobě věnujeme prostřednictvím projektu Kolama dolů, Učme se přežít, který klade důraz na trénink zvládání krizových situací, používání ochranné výbavy a odpovědný přístup k jízdě. Každý pád může mít vážné následky a zkušenost, výcvik i respekt k silnici mohou rozhodovat o životě.
Před cestou doporučujeme zkontrolovat technický stav vozidla, ověřit povinnou výbavu, seznámit se s plánovanou trasou a sledovat aktuální dopravní situaci. Řidiči by měli počítat s možným zdržením v kolonách, mít ve vozidle dostatek tekutin, naplánovat si pravidelné přestávky a pečlivě zajistit zavazadla i drobné předměty, které by při prudkém brzdění mohly způsobit zranění. Nespoléhejte se výhradně na navigaci a v případě delší trasy si dopřejte dostatek času i odpočinku. Zvýšenou opatrnost doporučujeme také v okolí hřišť, koupališť, kempů, přechodů pro chodce, sídlišť a rekreačních oblastí. V letních měsících se zde pohybuje více dětí, chodců, cyklistů i lidí na koloběžkách. Řidiči by měli v těchto místech zpomalit, předvídat a počítat i s nenadálou reakcí ostatních.
Každý život je důležitý. Uděláme maximum pro to, aby byly silnice během letošního léta bezpečnější, ale bez ohleduplnosti, předvídavosti a odpovědnosti každého z nás to nepůjde. Děkujeme všem, kteří pravidla dodržují, dávají pozor na sebe i ostatní a svým chováním pomáhají chránit lidské životy.
Přejeme všem klidné léto a šťastný návrat z každé cesty.
kpt. Violeta Siřišťová
tisková mluvčí
24. června 2026