Letní prázdniny 2025 a bezpečnost na silnicích

Letní provoz klade vyšší nároky na pozornost i připravenost řidičů. Proto po celé léto posiluje dohled na silnicích a prostřednictvím preventivních opatření usiluje o snížení dopravní nehodovosti.

S příchodem letních prázdnin každoročně narůstá intenzita dopravy na pozemních komunikacích, a to jak v rámci České republiky, tak při cestách do zahraničí. Zvyšuje se počet rekreačních cest, pohyb osob mimo běžné trasy a na silnice usedají i řidiči, kteří běžně nejezdí delší trasy. Na tuto situaci jsme připraveni a po celé léto posilujeme dohled na silnicích a realizujeme cílená dopravně bezpečnostní opatření. Zaměřujeme se především na místa s předpokládaným vyšším dopravním zatížením, na okolí rekreačních oblastí i na úseky s opakovaným výskytem dopravních nehod. Ve zvýšené míře kontrolujeme způsob jízdy a dodržování pravidel silničního provozu při jízdě v jízdních pruzích, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, držení v ruce nebo jiným způsobem telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení za jízdy, technický stav vozidel, kontrolu dodržování zákazu předjíždění nákladních automobilů v úsecích, kde je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou pravidel silničního provozu zakázáno (zejména porušení DZ „B22a“ Vyhl. č. 294/2015 Sb., a ustanovení § 36 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona o silničním provozu.

Vedle kontrolní činnosti se zaměřujeme také na preventivní aktivity. V rámci projektu Na kole jen s přilbou upozorňujeme cyklisty na nutnost nošení ochranné přilby, zejména u dětí. U vodních ploch se s námi můžete setkat v rámci projektu Bezpečně u vody, kde připomínáme pravidla bezpečného chování nejen ve vodě, ale i v jejím okolí, které je často využíváno k dopravě. Motorkářům věnujeme pozornost prostřednictvím projektu Kolama dolů - Učme se přežít, který klade důraz na trénink zvládání krizových situací, používání ochranné výbavy a odpovědný přístup k jízdě. Každý pád má následky. Věříme, že výcvik, zkušenosti a respekt k pravidlům mohou zachránit život.

Každé léto dochází na našich silnicích k nehodám, které končí zbytečnou ztrátou lidských životů. Uvědomujeme si, že bezpečnost je společnou odpovědností nás všech, ať už řídíme vozidlo, jedeme na kole nebo přecházíme silnici. K těžkým následkům často dochází ve chvílích, kdy chybí soustředění, zbytečně spěcháme nebo podceníme význam základních pravidel. Stačí několik jednoduchých kroků, které mohou rozhodnout o tom, zda se z cest vrátíme v pořádku. Připoutat sebe i ostatní, přizpůsobit rychlost, být pozorní a vyhýbat se zbytečnému riziku. Každý život je důležitý a my uděláme maximum pro to, abychom ho společně chránili. Pohyb osob v letních měsících se více přesouvá do veřejného prostoru, do okolí hřišť, přechodů, sídlišť i rekreačních oblastí. Právě v těchto místech doporučujeme zvýšenou opatrnost a přizpůsobení rychlosti aktuální situaci na silnici.

Během letních prázdnin roku 2024 zemřelo na českých silnicích 88 lidí a dalších zhruba 380 osob utrpělo těžká zranění. „Mezi nejčastější příčiny těchto tragických nehod patřilo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky, přejetí do protisměru, nedání přednosti v jízdě a nevěnování se řízení. Řidičům doporučujeme věnovat dostatek času přípravě na cestu, sledovat dopravní zpravodajství, dělat si přestávky a nejezdit pod tlakem,“ upozorňuje zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.

Dále jsme v období letních prázdnin 2024 šetřili 16 409 dopravních nehod na pozemních komunikacích. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 1,4 miliardy Kč.

Počet osob usmrcených při nehodách byl za období letních prázdnin roku 2024 třetí nejnižší od roku 1990, nejvíce usmrcených bylo v roce 1993 (291 usmrcených osob), nejméně v roce 2022 (74).

Počet těžce zraněných osob je za předmětné období třetí nejnižší od roku 1990, nejvíce těžce zraněných bylo v roce 1997 (1 513 těžce zraněných), nejméně v roce 2022 (375).

O prázdninách 2024 bylo usmrceno nejvíce řidičů osobního automobilu (30 osob, tj. o 5 osob méně než o letních prázdninách roku 2023). Největší nárůst usmrcených osob ve srovnání s letními prázdninami roku 2023 byl zaznamenán u řidičů motocyklů (o 12 usmrcených více).



Nejtragičtější příčinou bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky s 20 usmrcenými osobami, následované přejetím do protisměru (13), nedání přednosti v jízdě (11) a nevěnování se řízení (8).



Na co nezapomenout před cestou:

Seznamte se předem s plánovanou trasou a ověřte si aktuální dopravní situaci. Nespoléhejte se výhradně na GPS navigaci.

Dopřejte si dostatek odpočinku a naplánujte si pravidelné přestávky.

Nechte si včas zkontrolovat technický stav vozidla a ujistěte se, že máte kompletní a platnou povinnou výbavu.

Počítejte s možným zdržením v dopravních kolonách. Mějte s sebou dostatek tekutin, paliva a trpělivosti.

Ve vozidle pečlivě zajistěte všechna zavazadla, včetně drobných předmětů, které by při náhlém brzdění mohly způsobit zranění.

Plně se soustřeďte na řízení. Používejte handsfree a vyhýbejte se jakémukoliv rozptylování.

Za volant nikdy nesedejte pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Vždy používejte bezpečnostní pásy a připoutejte i všechny spolucestující. Děti přepravujte v odpovídající autosedačce.

Dodržujte povolenou rychlost a přizpůsobte jízdu aktuálním podmínkám na silnici.

Buďte ohleduplní ke všem účastníkům provozu, včetně méně zkušených řidičů, cyklistů a chodců.

Bezpečnost na silnicích je výsledkem společného úsilí. I malé pochybení může mít vážné následky. Věříme, že vzájemnou ohleduplností, předvídavostí a dodržováním pravidel přispějeme k tomu, aby letošní léto proběhlo bez zbytečných tragédií. Děkujeme všem, kteří se chovají zodpovědně a dávají příkladem ostatním.

Přejeme vám klidné léto a šťastný návrat z každé cesty.





kpt. Violeta Siřišťová

tisková mluvčí PP

26. června 2025

