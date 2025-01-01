Letecká podpora
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace (cituji):
„• Nařízení MV č. 67/2008, kterým se zřizují útvary Policie ČR s celostátní působností, v posledním znění.
• Nařízení MV č. 449/2009, kterým se upravuje poskytování letecké podpory policejními vrtulníky.
• Pokyn policejního prezidenta č 235/2020, o pátrání.
• Pokyn policejního prezidenta č. 130/2020, o zajišťování vnitřního pořádku a
bezpečnosti
• Dohoda o plánované pomoci na vyžádání ze dne 31.3.2005, uzavřená mezi
Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, Policií České republiky a Horskou službou České republiky.“.
Na základě výzvy povinného subjektu dále žadatel sdělil, že s ohledem na neplatnost poptávaného dokumentu již nepožaduje Dohodu mezi Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, Policií ČR a Horskou službou ČR, o.p.s., ze dne 31. 3. 2005.
Po posouzení zbývající části žádosti zaslal povinný subjekt žadateli nařízení MV č. 67/2008, kterým se zřizují útvary Policie ČR s celostátní působností, v posledním znění; nařízení MV č. 449/2009, kterým se upravuje poskytování letecké podpory policejními vrtulníky a pokyn policejního prezidenta č. 130/2020, o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti.
Ve vztahu k pokynu policejního prezidenta č 235/2020, o pátrání, vydal povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 1. 9. 2025