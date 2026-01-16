Lepší komunikace a bezpečnost
LFA a FAČR uzavřely novou dohodu s Policií ČR. Roste význam SLO i vzdělávání pořadatelů
Ligová fotbalová asociace a Fotbalová asociace České republiky uzavřely s Policií České republiky novou podobu dohody o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a pořádku během fotbalových utkání. Mezi hlavní novinky patří posílení role Supporter Liaison Officerů (SLO) a další profesionalizace hlavních pořadatelů.
Novou podobu dohody, která vstoupí v platnost se začátkem jarní části sezony, slavnostně podepsali v budově Policejního prezidia České republiky v Praze zástupci všech tří stran. Za Ligovou fotbalovou asociaci výkonný ředitel Tomáš Bárta, za Fotbalovou asociaci České republiky předseda David Trunda a za Policii České republiky policejní prezident genpor. Martin Vondrášek.
„Rád bych poděkoval všem zúčastněným stranám za velmi konstruktivní přístup při finalizaci dohody. Naším dlouhodobým cílem je systematická kultivace fotbalového prostředí a zvyšování bezpečnosti při organizaci ligových utkání. Úpravy, na nichž jsme se společně shodli, vnímáme jako důležitý krok v tomto směru a jako významný impulz k dalším pozitivním změnám, a to nejen přímo na stadionech, ale i v jejich bezprostředním okolí. Dohoda zároveň reflektuje posun, kterého se v oblasti bezpečnosti a spolupráce v posledních letech podařilo dosáhnout, a vytváří pevný rámec pro další rozvoj,“ uvedl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.
„Chceme moderní český fotbal v bezpečném prostředí. Spolupráce s FAČR a LFA nám umožňuje lépe sdílet informace a předcházet rizikům dříve, než se přenesou na stadiony. Mým přáním je, aby se o fotbale mluvilo především kvůli výkonům hráčů, a ne kvůli práci bezpečnostních složek. Tato smlouva nám dává pevný rámec, jak toho společně dosáhnout a jak chránit ty, kteří přišli skutečně fandit svému klubu. Primární odpovědnost za bezpečnost na stadionu jde však stále za pořadatelem. My jsme připraveni zajistit veřejný pořádek v ulicích měst stejně jako usměrňovat dopravu v širokém okolí, náš vstup do prostor stadionu je vždy až tou poslední možností“, dodává policejní prezident Martin Vondrášek.
„Uzavření nové dohody Fotbalové asociace s Ligovou fotbalovou asociací a Policií České republiky považuji za důležitý krok k dalšímu zvyšování bezpečnosti a kultivace prostředí na českých stadionech. Velmi si vážím otevřeného a partnerského přístupu všech zúčastněných stran, který jasně ukazuje, že společným cílem je moderní fotbal respektující fanoušky, pořadatele i bezpečnostní složky,“ řekl David Trunda, předseda Fotbalové asociace České republiky.
Jednotlivé aktualizace a úpravy obsahu dohody jsou mimo jiné úzce spjaty s rozhodnutím České republiky ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb veřejnosti při fotbalových a dalších sportovních akcích (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2019 Sb. m. s.).
Významná aktualizace se týká role Supporter Liaison Officerů, tedy kontaktních osob pro fanoušky, kteří představují důležitý komunikační most mezi fanoušky, kluby a dalšími subjekty v čele s Policií České republiky. Pozice SLO je nově zakotvena v dohodě jako povinný prvek pro všechny prvoligové kluby. S tím dále roste její význam při organizaci utkání a zároveň se potvrzuje SLO jako legitimní a respektovaný partner pro všechny zainteresované strany.
„Pozice SLO je pro LFA dlouhodobě jedním z klíčových projektů, které přispívají ke kultivaci fotbalového prostředí. Proto se ji snažíme systematicky rozvíjet a podporovat. Jejich role při organizaci utkání je dnes nezastupitelná a velmi nás těší, že se stali plnohodnotnými partnery také pro Policii České republiky. Jde o důležitý signál, že vzájemná spolupráce funguje. Růst významu a postavení SLO byl pro nás jedním z hlavních bodů této dohody,“ doplnil Tomáš Bárta.
„Role SLO je pro nás symbolem respektu a vzájemného pochopení. Jsou to lidé, kteří znají své fanoušky, mluví jejich jazykem a zároveň jsou schopni s námi konstruktivně jednat. Tím, že se jejich role nyní stává oficiální a povinnou součástí prvoligového fotbalu, potvrzujeme její význam. Chceme, aby fanoušci věděli, že mají svého zástupce, který s námi aktivně komunikuje a pomáhá vytvářet bezpečné prostředí. Je to partnerství, které staví na důvěře a společném zájmu – užít si fotbal v klidu a bez zbytečných konfliktů,“ uvedl policejní prezident Martin Vondrášek.
Důležitou aktualizací je rovněž zavedení pravidelných školení hlavních pořadatelů jednotlivých klubů ze strany LFA a FAČR. Tento krok má za cíl zvýšit profesionalizaci pořadatelských služeb na stadionech a přispět k lepší spolupráci a porozumění mezi fanoušky, pořadateli a bezpečnostními složkami. V blízké budoucnosti by měl tento proces završit projekt licencovaného stewardingu, na kterém LFA společně s FAČR pracují.
„Klíčové je především posílení role Supporter Liaison Officerů a systematické vzdělávání hlavních pořadatelů. Právě profesionalizace těchto pozic je nezbytným předpokladem pro kvalitní organizaci utkání a pro budování vzájemné důvěry mezi kluby, fanoušky a Policií ČR. FAČR chce být v tomto procesu aktivním partnerem a garantem dlouhodobého rozvoje bezpečného a přívětivého prostředí na všech úrovních českého fotbalu,“ doplnil předseda FAČR David Trunda.
Novinkou, která zároveň dokládá posun ve vnímání spolupráce a odpovědnosti všech aktérů, je rovněž zrušení klubové povinnosti zajišťovat na stadionech zvláštní místnost pro členy pořádkové služby. Jde o symbolický, ale zároveň praktický krok, který odráží rostoucí míru vzájemné důvěry a profesionalizace všech zapojených složek.
plk. Ondřej Moravčík – Policie ČR
Milan Štěrba – FAČR
Pavel Jahoda – LFA
V Praze 16.1.2026