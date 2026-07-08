Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Lekce polštiny, která stála 5,7 milionu
Místo nového jazyka získal zkušenost, která ho bude mrzet hodně dlouho. Podvodníci využili důvěru muže z Chomutova a pod záminkou výhodného obchodování ho připravili o miliony.
Nejdřív se chtěl jen naučit polsky, pak zbohatnout, nakonec přišel o více než 5,7 milionu. Tak by se dal stručně shrnout několikatýdenní příběh 39letého muže z Chomutova. Ten si na jaře tohoto roku stáhnul aplikaci pro výuku jazyků „Tandem“, která uživatelům mimo jiné umožňuje chatovat s dalšími uživateli v jejich rodném jazyce a tím se v cizí řeči zdokonalovat. Po zaregistrování se Chomutovan prostřednictvím této platformy seznámil se ženou, která vystupovala pod jménem „Nia“. Zpočátku si dopisovali přes Tandem, poté přešli na WhatsApp. Nia se prý chtěla naučit česky kvůli tomu, že se její sestra provdala za Čecha. Muž se svou novou „kamarádkou“ z Polska komunikoval na různá témata.
Po čase mu začala povídat o platformě, díky které se dostala z finanční krize. Jednalo se o platformu, která umožňuje lidem z celého světa obchodování, nakupují tam různé zboží, které pak se ziskem prodávají. Ona sama má prý nyní zisk z prodejů 30 %, přitom začínala na zisku ve výši 15 %. Nabídla mu, že si zde může založit zkušební účet. Přestože se mu do toho nejprve nechtělo, nechal se nakonec přesvědčit, protože mu vysvětlila, že nemusí ze začátku vůbec investovat. Dotyčný se tedy s pomocí Nii zaregistroval a založil si na platformě účet. Stránky na něho působily důvěryhodně, byla tam volba jazyků, zákaznický servis, který reagoval dobře. Existovala tam možnost vybrat a nakoupit si z širokého sortimentu zboží, včetně elektroniky, vybavení bytu, dětského zboží, jídla atd.
Muž nakonec přistoupil na to, že zkusí nějaké zboží nakoupit, aby ho pak se ziskem prodal. Nejprve byl opatrný a „investoval“ pouze 100 tisíc korun, později však nakupoval za vyšší sumy. Transakce uskutečňoval přes svůj účet na kryptoměnové burze, přičemž nakoupenou kryptoměnu odesílal do zmíněné obchodní platformy. Na stránkách platformy viděl, že veškeré jeho převedené prostředky se mu vkládaly do jeho obchodního účtu a on za ně poté nakupoval různé zboží, třeba oblečení nebo elektroniku. Obchody se postupně „rozběhly“ tak, že ani nestíhal vyřizovat objednávky. Na jeho účtu pak došlo k nějakým problémům a on se rozhodl, že veškerou aktivitu ukončí a z obchodního účtu si vybere veškeré finanční prostředky, což bylo 193 tisíc dolarů. Než však stačil uhradit požadovanou daň z příjmu, byl mu jeho účet zablokován administrátorem. Do účtu se již nedalo přihlásit a zákaznická podpora na jeho požadavky vůbec nereagovala. Po chvíli byla stránka úplně zrušena. Poté, co své kamarádce Nie ukázal, že byl zablokován, přestala s ním komunikovat.
Sečteno a podtrženo, muž do popsaného „byznysu“ celkem vložil v přepočtu přes 5,7 milionu korun, které jsou nenávratně pryč. Kromě vlastních úspor šlo také o peníze z úvěrů, jež si kvůli „obchodování“ sjednal a plánoval je uhradit z výnosů.
Pamatujte, že za příslibem nestandartně vysokého zhodnocení peněz se často skrývá podvodné jednání, jehož cílem je připravit své oběti o maximum peněžních prostředků. Ve finančních záležitostech si nenechte „radit“ od lidí, které jste poznali pouze přes internet nebo telefonickou komunikaci. Dobře zvažujte všechny možnosti zhodnocování svých úspor, abyste o ně nakonec díky podvodu nepřišli…
por. Mgr. Miroslava Glogovská
8. července 2026