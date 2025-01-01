Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Lékárnice se na trhu s léčivy dobře vyznala, měla si přijít na miliony korun

Pracovala v lékárně jisté nemocnice na severní Moravě. Měla jí ale také přebrat distribuci léků pro lékárny a na její úkor se tak obohatit až o miliony korun. 

Krajský moravskoslezský odbor hospodářské kriminality „má na stole“ dovolíme si tvrdit ojedinělý případ, týká se trhu s léčivy. Jeho hlavní aktérkou je téměř 60letá žena, která pracovala v lékárně nemocnice a zajišťovala pro ni vše k nákupu a prodej léčiv. Od roku 2013 po dalších zhruba 10 let měla léky prodávat také jisté společnosti, avšak jejich cenu měla s jasným záměrem úmyslně snižovat. Když distribuční firma zboží obratem prodala dalším lékárnám a jiným distributorům, samozřejmě s vyšší marží, byl zisk na světě.

Firma ale přestala na trhu působit, a tak bylo zapotřebí najít jiný způsob přivýdělku. Žena měla proto založit díky „bílému koni“ vlastní společnost a začala „přetahovat“ nemocnici klienty, tedy síť lékáren. Povedlo se jí to u téměř 150 lékáren z celé republiky. Nové smlouvy s nimi vznikly i díky tomu, že paní měla oklamat lékárny získané pro svou firmu tím, že vystupovala dokonce pod hlavičkou nemocnice. Každopádně, zisk z distribuce léčiv „padal“ již do klína přímo ženě, případně společnosti, kterou pro tento účel založila.

Paní měla pro svůj „business“ používat neveřejné informace o klientech, distributorech, obchodních vztazích a další údaje, ke kterým měla při práci pro nemocnici logicky přístup. Měla navíc umožnit přístup k těmto informacím svým zaměstnancům. Ještě se vrátím k nové firmě založené „bílým koněm“. Je jím řekněme známý ženy, který ale ve „své“ společnosti nevyvíjel jakoukoliv aktivitu a de facto ženu za pár tisíc korun kryl. Zde je potřeba upozornit, že se založením firmy a jejím vedením v pozici jednatele se pojí práva a povinnosti a je přinejmenším podezřelé, když udělíte někomu na jeho žádost za peníze plnou moc k zastupování a o nic se nemáte dále starat.

Uvedené informace vyplynuly z prověřování. O jeho náročnosti si udělejte obrázek sami. Kriminalisté vyslechli desítky svědků, kterých se kauza týká. Stěžejní ale bylo dohledání a prostudování cca 20 000 e-mailů týkající se obchodních vztahů a transakcí. Trh s léčivy je specifický, policisté vycházeli tedy dále z informací oslovených specialistů, včetně znalce a pracovníků Státního ústavu pro kontrol léčiv. Pracovali i s jinými listinnými materiály, spis čítá na 4 000 listů v 11 šanonech.

Vrchní komisař odboru hospodářské kriminality obvinil téměř 60letou paní ze zločinů porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití informace v obchodním styku a zneužití postavení v obchodním styku, dále pro přečin opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest v rozsahu 5 až 10 let. Muže obvinil vrchní komisař z účastenství na zločinu zneužití postavení v obchodním styku, hrozí muž trest na 2 až 8 let. Je trestně stíhána i právnická osoba, nově založená firma, a to pro zneužití postavení v obchodním styku formou účastenství.

Nemocnice, která přišla na trhu s léčivy o své klienty a zisky s nimi spojené, vyčíslila škodu na více než 11 milionů korun. Žena se měla na její úkor obohatit o zhruba jedenapůlnásobek této sumy, peníze měla použít pro vlastní potřebu, například na stavbu domu či cestování. Jako výnos z trestné činnosti byly zajištěny nemovitosti v hodnotě cca 10 milionů korun. Policisté realizovali v rámci trestního řízení několik domovních prohlídek, zajistili různé písemnosti anebo elektroniku.

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 15. srpna 2025

Odkazy do noveho okna

distribuce léčiv1

distribuce léčiv1 

Detailní náhled

distribuce léčiv2

distribuce léčiv2 

Detailní náhled

distribuce léčiv3

distribuce léčiv3 

Detailní náhled

distribuce léčiv4

distribuce léčiv4 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 