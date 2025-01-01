Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Lékárnice se na trhu s léčivy dobře vyznala, měla si přijít na miliony korun
Pracovala v lékárně jisté nemocnice na severní Moravě. Měla jí ale také přebrat distribuci léků pro lékárny a na její úkor se tak obohatit až o miliony korun.
Krajský moravskoslezský odbor hospodářské kriminality „má na stole“ dovolíme si tvrdit ojedinělý případ, týká se trhu s léčivy. Jeho hlavní aktérkou je téměř 60letá žena, která pracovala v lékárně nemocnice a zajišťovala pro ni vše k nákupu a prodej léčiv. Od roku 2013 po dalších zhruba 10 let měla léky prodávat také jisté společnosti, avšak jejich cenu měla s jasným záměrem úmyslně snižovat. Když distribuční firma zboží obratem prodala dalším lékárnám a jiným distributorům, samozřejmě s vyšší marží, byl zisk na světě.
Firma ale přestala na trhu působit, a tak bylo zapotřebí najít jiný způsob přivýdělku. Žena měla proto založit díky „bílému koni“ vlastní společnost a začala „přetahovat“ nemocnici klienty, tedy síť lékáren. Povedlo se jí to u téměř 150 lékáren z celé republiky. Nové smlouvy s nimi vznikly i díky tomu, že paní měla oklamat lékárny získané pro svou firmu tím, že vystupovala dokonce pod hlavičkou nemocnice. Každopádně, zisk z distribuce léčiv „padal“ již do klína přímo ženě, případně společnosti, kterou pro tento účel založila.
Paní měla pro svůj „business“ používat neveřejné informace o klientech, distributorech, obchodních vztazích a další údaje, ke kterým měla při práci pro nemocnici logicky přístup. Měla navíc umožnit přístup k těmto informacím svým zaměstnancům. Ještě se vrátím k nové firmě založené „bílým koněm“. Je jím řekněme známý ženy, který ale ve „své“ společnosti nevyvíjel jakoukoliv aktivitu a de facto ženu za pár tisíc korun kryl. Zde je potřeba upozornit, že se založením firmy a jejím vedením v pozici jednatele se pojí práva a povinnosti a je přinejmenším podezřelé, když udělíte někomu na jeho žádost za peníze plnou moc k zastupování a o nic se nemáte dále starat.
Uvedené informace vyplynuly z prověřování. O jeho náročnosti si udělejte obrázek sami. Kriminalisté vyslechli desítky svědků, kterých se kauza týká. Stěžejní ale bylo dohledání a prostudování cca 20 000 e-mailů týkající se obchodních vztahů a transakcí. Trh s léčivy je specifický, policisté vycházeli tedy dále z informací oslovených specialistů, včetně znalce a pracovníků Státního ústavu pro kontrol léčiv. Pracovali i s jinými listinnými materiály, spis čítá na 4 000 listů v 11 šanonech.
Vrchní komisař odboru hospodářské kriminality obvinil téměř 60letou paní ze zločinů porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití informace v obchodním styku a zneužití postavení v obchodním styku, dále pro přečin opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest v rozsahu 5 až 10 let. Muže obvinil vrchní komisař z účastenství na zločinu zneužití postavení v obchodním styku, hrozí muž trest na 2 až 8 let. Je trestně stíhána i právnická osoba, nově založená firma, a to pro zneužití postavení v obchodním styku formou účastenství.
Nemocnice, která přišla na trhu s léčivy o své klienty a zisky s nimi spojené, vyčíslila škodu na více než 11 milionů korun. Žena se měla na její úkor obohatit o zhruba jedenapůlnásobek této sumy, peníze měla použít pro vlastní potřebu, například na stavbu domu či cestování. Jako výnos z trestné činnosti byly zajištěny nemovitosti v hodnotě cca 10 milionů korun. Policisté realizovali v rámci trestního řízení několik domovních prohlídek, zajistili různé písemnosti anebo elektroniku.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 15. srpna 2025