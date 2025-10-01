Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Legenda s falešným bankéřem podvodníkovi zase vyšla
Majitele bankovního účtu připravil o více než 630 000 korun.
Případ, kdy opět uspěl podvodník s legendou o falešném bankéři, řeší policisté z obvodního oddělení v Českých Budějovicích. Obrátil se na ně muž, kterého v úterý 30. září kontaktovala údajná pracovnice jeho banky. Ke komunikaci používala telefonáty a také email. Muže informovala o tom, že mu někdo napadl bankovní účet a že se tato osoba pokouší jeho jménem sjednat bankovní úvěr. Muž se samozřejmě vylekal a když mu pak tato žena sdělila informaci, že své peníze může ochránit jedině tak, že je převede na jiné účty, okamžitě to udělal. Netřeba dodávat, že mu sama nadiktovala čísla těchto "bezpečných" účtů a muž na ně v několika platbách převedl celkem 630 000 korun ze svého účtu. Následně mu došlo, že se stal pravděpodobně obětí podvodníků a věc oznámil na policii. V případě, že policisté tohoto pachatele trestného činu podvodu dopadnou, hrozí mu trest odnětí svobody až na pět let.
Policisté opakovaně před obdobnými případy kyberpodvodů varují. Nikdy se nenechte oklamat a všechny informace si ověřujte u svých bankéřů, na které máte kontakt, případně si do své banky zavolejte, než své peníze někam pošlete. Podvodníci vyvolávají pocit naléhavosti a spoléhají na to, že vyděšení lidé v časové tísni udělají cokoliv, aby své peníze ochránili. Oblíbenou legendou podvodníků je také falešný policista, který telefonát bankéře potvrdí, tak jak si můžete poslechnout v přiložené nahrávce podvodného telefonátu. Myslete na to, že banka ani policie takovýmto způsobem nikdy nekomunikuje. V případě, že máte podezření na to, že jste se stali obětí podvodníka, kontaktujte Policii ČR a volejte 158.
