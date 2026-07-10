Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Legenda o zvýhodněných investicích
Poškozená přišla o 800 tisíc
Vidina mimořádného zhodnocení investice stála další oběť nemalé finanční prostředky. Žena uvěřila legendě o údajné investici ve výši 2 tisíc korun, která měla být po letech zhodnocena až na 250 tisíc korun. Telefonicky ji kontaktoval neznámý muž, který tvrdil, že je možné peníze vyplatit. Podmínkou však bylo stažení aplikace pro vzdálený přístup do počítače i mobilního telefonu. Žena se řídila jeho pokyny a následně na výzvu přiložila ke svému telefonu nejprve svou platební kartu a poté i platební kartu svého manžela. Podvodník tak získal přístup potřebný k autorizaci platebních operací a během krátké doby provedl několik finančních transakcí. Celková škoda přesáhla 800 tisíc korun.
Varujeme veřejnost před podobnými praktikami. Pachatelé často vystupují jako investiční poradci nebo zástupci známých společností a snaží se v poškozených vyvolat dojem, že mají nárok na vysoký finanční obnos. Ve skutečnosti jim jde pouze o získání přístupu k bankovním účtům a platebním kartám.
- Nikdy nestahujte aplikace pro vzdálený přístup.
- Nikomu neumožňujte vzdálený přístup ke svému počítači nebo mobilnímu telefonu.
- Nevěřte slibům o mimořádném zhodnocení investic.
nprap. Věra Mžiková
10. července 2026