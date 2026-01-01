Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Legenda o vyplacení zisku z investic
Dvě ženy přišly o statisíce korun.
Na kroměřížské policisty se v minulých dnech obrátily dvě osoby, které naletěly neznámému pachateli na legendu vyplacení zisku z investic, přišly o statisíce.
V prvním případě byla začátkem června telefonicky kontaktována starší žena neznámým mužem. Představil se jí jako zástupce investiční společnosti a pod legendou vyplacení zisku z předešlých investic ji požádal o bankovní spojení. Žena, vědoma si toho, že v minulosti nikde neinvestovala, přesto zpřístupnila neznámému muži svůj počítač k nainstalování aplikace pro vzdálený přístup. V průběhu komunikace jí posílal QR kódy, skrze které mělo dojít k vyplácení zisku, ty potvrzovala. Vše se událo tak rychle, že nestihla kontrolovat své internetové bankovnictví. Dokonce jí navýšil kontokorent. Poté bez jejího vědomí převedl její úspory na neznámé účty. Celkově přišla o více jak čtyři sta tisíc korun.
Ve druhém případě ženě informace o vyplacení zisku z předešlých investic nepřišla nijak divná. V minulosti investovala. Chtěl po ní nainstalovat neznámou aplikaci a údaje k platební kartě. Také měla potvrdit příchozí QR kódy. Nevědomky jí domnělý zástupce investiční společnosti zažádal v internetovém bankovnictví o půjčku. Než si uvědomila, že se jedná o podvod, přišla o více jak sto třicet tisíc korun.
Pachateli tak v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až osmileté vězení.
Policie radí:
Pokud si nejsi absolutně jistý, vše si raději ověř jinou cestou.
Nikdy neumožňuj vzdálený přístup nikomu, komu zcela nedůvěřuješ.
Neinstaluj žádné neznámé aplikace.
14. července 2026, por. Radomír Šiška, DiS.