Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Legenda o účasti v soutěži
Přišla o téměř sto tisíc korun.
Šestašedesátiletou ženu začátkem září kontaktovala přes sociální sítě osoba vydávající se za její kamarádu. Údajná kamarádka ji v komunikaci požádala o telefonní číslo s tím, že hraje v soutěži o různé výhry a že by ji do ní zapojila také, s čímž souhlasila. Po chvíli měla dle jejího sdělení obdržet šestimístný kód i s uživatelským jménem, který jí měla přeposlat. Postupně pak od ženy vylákala informace k internetovému bankovnictví. Nato obdržela SMS zprávu, ve které měla potvrdit převod financí. Domnělá kamarádka ji ujišťovala, že jde o běžný postup kontroly bankovního spojení. Opakovaným naléháním pachatele žena potvrdila převod několikrát po sobě. Neopatrným jednáním přišla seniorka v několika potvrzených platbách téměř o sto tisíc korun.
Pachateli tak v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací až čtyři léta za mřížemi, zákaz činnosti, nebo propadnutím věci.
Policie radí:
Vždy se zamyslete nad tím, kam vypisujete citlivé údaje, nebo přeposíláte peníze.
Když si nejste absolutně jistý, vše si raději ověřte jinou cestou.
Pamatujte, že pachatel dokáže napodobit jakékoli tel. číslo, e-mailovou adresu, nebo profil na sociálních sítích.
11. listopadu 2025, por. Radomír Šiška, DiS.