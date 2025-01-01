Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Legenda o napadeném účtu
Přišel o půl milionu.
Jednatřicetiletý muž přijal koncem září telefonní hovor, ve kterém ho muž vydávající se za policistu ujišťoval o tom, že si chtěl někdo na jeho osobu založit úvěr u jedné z bank. Pro utvrzení své legendy mu údajný policista zaslal prostřednictvím komunikační aplikace fotografii svého služebního průkazu. Dále ho informoval o tom, že by bylo vhodné spolupracovat s pracovníkem České národní banky, který by mu pomohl uchránit jeho peníze. V průběhu následného hovoru s domnělým zástupcem banky, který mu také zaslal fotografii svého průkazu, byl přesvědčen k převodu svých financí na „bezpečný“ účet. Muž v domnění záchrany svých financí odeslal dle instrukcí téměř půl milionu na neznámý účet.
Pachateli tak v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod až pětileté vězení.
8. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.