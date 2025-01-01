Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Legenda o napadeném účtu

Přišel o půl milionu. 

Jednatřicetiletý muž přijal koncem září telefonní hovor, ve kterém ho muž vydávající se za policistu ujišťoval o tom, že si chtěl někdo na jeho osobu založit úvěr u jedné z bank. Pro utvrzení své legendy mu údajný policista zaslal prostřednictvím komunikační aplikace fotografii svého služebního průkazu. Dále ho informoval o tom, že by bylo vhodné spolupracovat s pracovníkem České národní banky, který by mu pomohl uchránit jeho peníze. V průběhu následného hovoru s domnělým zástupcem banky, který mu také zaslal fotografii svého průkazu, byl přesvědčen k převodu svých financí na „bezpečný“ účet. Muž v domnění záchrany svých financí odeslal dle instrukcí téměř půl milionu na neznámý účet.

Pachateli tak v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod až pětileté vězení.

8. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 