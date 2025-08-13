Policie České republiky  

Legalizace výnosů z trestné činnosti se škodou 1,5 milionu

Chomutovští kriminalisté zahájili trestní stíhání muže v souvislosti s phishingovými útoky na uživatele aplikace WhatsApp. 

Chomutovští kriminalisté v uplynulých dnech obvinili ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti 26letého muže. Ten se podle jejich zjištění měl v průběhu dvou květnových dnů neoprávněně obohatit o částku přesahující 1,5 milionu korun. Jeho jednání mělo navazovat na podvodné zprávy, které v těchto květnových dnech začaly chodit uživatelům aplikace WhatsApp a týkaly se výzvy k hlasování v taneční soutěži. Díky nim dosud neznámý pachatel či pachatelé získali přístupy k whatsappovým účtům některých uživatelů, kteří na zaslaný odkaz zareagovali. Po získání přístupu byly uloženým kontaktům daných uživatelů zasílány žádosti o půjčení finančních prostředků a mnozí z oslovených na základě této žádosti převedli na požadované bankovní účty peníze v domnění, že je půjčují například příbuznému či známému. Nejčastěji se jednalo o částky kolem 30 tisíc korun. O těchto případech jsme již v květnu veřejnost informovali. 

Jakmile se tyto případy na Chomutovsku (i jinde v republice) objevily, začali je policisté prověřovat a shromažďovat relevantní informace.

Rozsáhlou operativní činností se chomutovským kriminalistům podařilo zjistit, že poté, co poškození zaslali peníze na požadované bankovní účty, byly vzápětí tyto finanční prostředky vybírány z bankomatů v Praze, a to zřejmě jednou osobou. Tou má být podle kriminalistů právě zmíněný 26letý muž žijící v Praze. Poté, co se policistům podařilo zjistit totožnost neznámého, který měl u bankomatů „úřadovat“, vyžádali si od státního zástupce souhlas s jeho zadržením. Podezřelého zadrželi minulý týden v ranních hodinách v Praze a následně vyšetřovatel zahájil jeho trestní stíhání a podal podnět k vzetí obviněného do vazby, kam byl poté na základě soudního rozhodnutí umístěn.

Za spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti hrozí obviněnému v případě soudem prokázané viny s ohledem na značnou výši škody trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.

Případ tímto není uzavřen, zapojení dalších osob do popsané trestné činnosti je stále předmětem prověřování.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
13. srpna 2025

