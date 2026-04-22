Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Legalizace výnosů z trestné činnosti se můžete dopustit i nevědomě
Liberecké krajské ředitelství eviduje nárůst případů praní špinavých peněz.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje eviduje v posledních měsících nárůst případů s právní kvalifikací legalizace výnosů z trestné činnosti. Té se podle trestního zákoníku může někdo dopustit jednak úmyslně, ale také z nedbalosti. Obojí jednání je trestné, jen se úmysl od nedbalosti liší trestní sazbou.
Od ledna loňského roku do současnosti evidujeme v kraji 150 skutků, které jsme kvalifikovali jako jednání podle § 216 trestního zákoníku, jde tedy o legalizaci výnosů z trestné činnosti spáchanou úmyslným jednáním, a dále o 52 případů podle § 217 trestního zákoníku, kdy se lidé dopustili legalizace z výnosů trestné činnosti z nedbalosti.
Pachatelé, kteří potřebují vyprat špinavé peníze, si najímají osoby, přes jejichž bankovní účty své nelegální finance nechávají protékat. Obvykle vystupují pod falešnou identitou a na sociálních sítích nebo v internetové inzerci nabízejí lidem ve finanční tísni brigády nebo práci z domova.
Například na účet takové osoby pak přijdou finanční prostředky, které má přeposlat dál na jiný účet, případně je vybrat a předat hotovost kurýrovi nebo ji vložit do bitcoinmatu. Někdy po nich inzerenti pracovních nabídek jen chtějí, aby si založily bankovní účet a předaly jim k němu přihlašovací údaje.
Nikdy proto neposkytujte svůj bankovní účet cizím osobám a ověřujte si obdobné pracovní nabídky spočívající v podezřelé manipulaci s financemi. Vyhnete se tak trestnímu stíhání. Mezi zadavateli takových brigád z domova figurují obvykle pachatelé velkých podvodů spojených s falešnými policisty a falešnými bankéři nebo s podvodnými investicemi.
Buďte si vědomi všech právních důsledků spojených s prováděním neobvyklých finančních transakcí pro jiné osoby z vašeho účtu a podezřelým transakcím se raději vyhněte.
22. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková