Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Legalizace výnosů z trestné činnosti se můžete dopustit i nevědomě

Liberecké krajské ředitelství eviduje nárůst případů praní špinavých peněz. 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje eviduje v posledních měsících nárůst případů s právní kvalifikací legalizace výnosů z trestné činnosti. Té se podle trestního zákoníku může někdo dopustit  jednak úmyslně, ale také z nedbalosti. Obojí jednání je trestné, jen se úmysl od nedbalosti  liší trestní sazbou.

Od ledna loňského roku do současnosti evidujeme v kraji 150 skutků, které jsme kvalifikovali jako jednání podle § 216 trestního zákoníku, jde tedy o legalizaci výnosů z trestné činnosti spáchanou úmyslným jednáním,  a dále o  52 případů podle § 217 trestního zákoníku, kdy se lidé dopustili legalizace z výnosů trestné činnosti z nedbalosti.

Pachatelé, kteří potřebují vyprat špinavé peníze, si najímají osoby, přes jejichž bankovní účty své nelegální finance nechávají protékat. Obvykle vystupují pod falešnou identitou a na sociálních sítích nebo v internetové inzerci nabízejí lidem ve finanční tísni brigády nebo práci z domova.

Například na účet takové osoby pak přijdou finanční prostředky, které má přeposlat dál na jiný účet, případně je vybrat a předat hotovost kurýrovi nebo ji vložit do bitcoinmatu.  Někdy po nich inzerenti pracovních nabídek jen chtějí, aby si založily bankovní účet a předaly jim k němu přihlašovací údaje.

Nikdy proto neposkytujte svůj bankovní účet cizím osobám a ověřujte si obdobné pracovní nabídky spočívající v podezřelé manipulaci s financemi. Vyhnete se tak trestnímu stíhání. Mezi zadavateli takových brigád z domova figurují obvykle pachatelé velkých podvodů spojených s falešnými policisty a falešnými bankéři nebo s podvodnými investicemi.

Buďte si vědomi všech právních  důsledků spojených s prováděním neobvyklých finančních transakcí pro jiné osoby z vašeho účtu a podezřelým transakcím se raději vyhněte. 

22. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

