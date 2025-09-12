Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Legalizace výnosů z trestné činnosti, byť i z nedbalosti, je trestná
Buďte v těchto případech obezřetní.
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality ve Frýdku-Místku evidují od začátku loňského roku do současnosti již 15 případů legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Toto protiprávní jednání je součástí podvodů páchaných v online prostředí. Legalizátory se často stávají samotné oběti těchto podvodných jednání, které jsou pachatelem zmanipulovány. Samy přicházejí o své finance a následně ještě podvodníkům umožňují, aby přes jejich účty převáděli peníze pocházející z trestné činnosti.
Okolnosti těchto případů jsou obdobné. Například mladý muž z Frýdku-Místku zareagoval na reklamu ohledně investic do kryptoměn. Vzápětí se mu ozval muž, který ho přesvědčil k založení kryptopeněžek a instalaci programu umožňujícího vzdálený přístup do jeho počítače. Následně ze svého bankovního účtu poslal do těchto kryptopeněženek víc jak 700 tisíc korun, odkud je neznámý pachatel díky vzdálenému přístupu odesílal neznámo kam. Poté mladíka přesvědčil k přeposílání peněz od různých lidí pod legendou, že i oni chtějí investovat. Na své bankovní účty tak měl přijmout několik plateb v celkové výši přes 2 miliony korun. Tyto peníze pak měl přeposílat do kryptopeněženek, odkud byly pachatelem opět převáděny na neznámé účty.
V dalším případě žena středního věku v domnění, že investuje, převáděla postupně dle instrukcí rádoby zástupců investičních společností své finanční prostředky ve výši přes milion korun. Současně však měla dle pokynů těchto neznámých osob inkasovat platby v celkové částce několika set tisíc korun od dalších lidí a tyto dále odesílat na jiné účty.
Kriminalisté v obou případech muži i ženě ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.
Policisté apelují, buďte v těchto případech obezřetní. Legalizace výnosů z trestné činnosti je trestná i v případě, že se na tomto jednání podílíte nevědomě, tedy z nedbalosti, neboť svým jednáním můžete umožnit zastřít původ nebo zjištění původu věci, které jsou výnosem z trestné činnosti. Za tento přečin hrozí mimo jiné také trest odnětí svobody na jeden rok až pět let. Proto nikdy nikomu neumožnujte vzdálený přístup do svého počítače či obdobného zařízení. Stejně tak nikomu nedovolte převod peněz přes váš bankovní účet. Nenechte se podvést, zastrašovat a zmanipulovat k jakémukoliv podezřelému jednání.
nprap. Bc. Kateřina Kubzová
oddělení tisku
12. září 2025