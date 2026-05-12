Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Varujeme před legalizací výnosů z trestné činnosti. I „pomoc“ může být trestným činem.
Upozorňujeme na případy, kdy se lidé často z neznalosti dopouštějí trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, a to i v jeho nedbalostní formě. Tento trestný čin spočívá v tom, že osoba pomůže ukrýt, převést, přechovat nebo zastřít původ peněz, které pocházejí z trestné činnosti. K tomu může dojít i tehdy, kdy si dotyčný není vědom, že se jedná o nelegální prostředky.
Pachatelé často oslovují osoby prostřednictvím sociálních sítí, komunikačních aplikací nebo osobně. Využívají jejich důvěry, jazykové bariéry nebo složité životní situace.
Typicky to bývá tak, že neznámý člověk požádá, zda může zaslat peníze na váš účet s tím, že si je následně vybere v hotovosti z bankomatu. Tvrdí, že má zablokovaný účet, nemá účet vůbec nebo má zablokovanou kartu. Za pomoc nabízí odměnu v řádu jednotek tisíc korun.
Takto se nechala například napálit cizinka pracující v hotelu na Václavském náměstí. Seznámila se s cizím mužem, který byl ze stejné země jako ona, a umožnila mu využít svůj bankovní účet. Na účet jí byla připsána částka 200 000 korun, kterou okamžitě tento muž vybral v hotovosti z bankomatu. Jak se později ukázalo, jednalo se o peníze, které byly získány podvodem a pocházely z trestné činnosti. Konkrétně šlo o prostředky od poškozeného, kterému přišel na telefon podvodný odkaz slibující refundaci daní. Na tento odkaz zareagoval, došlo k neoprávněnému přístupu k jeho bankovnímu účtu a následně přišel celkem o 365 tisíc korun.
Žena tak z nedbalosti umožnila legalizovat peníze pocházejících z trestné činnosti. Soud ji uznal vinnou a uložil jí podmíněný trest odnětí svobody v délce pěti měsíců.
Dalším příkladem je legenda zaměstnavatele, který požaduje přístup k vašemu bankovnímu účtu „kvůli výplatě mzdy“. Jedná se o situaci, kdy člověk shání práci a v rámci pohovoru je po něm požadován přístup k jeho účtu. Často se tak děje u cizinců, kteří se nechají snadno přesvědčit. Po získání přístupu k jejich účtu proběhnou podezřelé transakce a výběry hotovosti.
Ve všech těchto případech se jedná o peníze pocházející z trestné činnosti, například falešných investic nebo podvodů, kdy se pachatelé vydávají za bankéře či policisty.
Na závěr několik doporučení:
• nikdy nikomu neposkytujte přístup ke svému bankovnímu účtu nebo internetovému bankovnictví,
• nikdy nepřijímejte na svůj účet peníze od neznámých osob,
• nikdy nezakládejte bankovní účet na své jméno pro jinou osobu,
• nikdy neposkytujte své osobní údaje neověřeným osobám,
• nikdy nekupujte SIM karty nebo jiné služby na své jméno pro cizí osoby.
I když jednáte bez zlého úmyslu, můžete se dopustit trestného činu. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
Apelujeme na všechny, aby byli obezřetní a nenechali se zlákat vidinou snadného výdělku nebo „nevinné pomoci“.
mjr. Jan Daněk
12.5.2026