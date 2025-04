Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Legalizace výnosů z trestné činnosti

Bruntálsko - Lákavé telefonáty od manažerů investic nebo správců kryptoměnových účtů, kteří slibují převod výnosů získaných dobrým investováním do akcií nebo digitální měny. Tak začíná většina případů spojených s nezákonnou legalizací výnosů z trestné činnosti.

Vidina rychlého zbohatnutí bývá faktorem, kdy lidé mohou přestat být obezřetní a umožní cizím osobám kompletní přístup ke svému osobnímu počítači nebo mobilnímu telefonu. Děje se tak téměř ihned po nainstalování aplikace pro vzdálený přístup. Takto zpřístupněné zařízení ovšem poskytuje pachatelům prostor pro nerušené převádění finančních prostředků. Tyto vylákávají podvodným jednáním od jiných obětí, kterým slíbili například výhodný nákup různých služeb nebo zboží. Finanční částky sice na váš účet dorazí, avšak vzápětí již putují na cizí zahraniční účty.

V tento okamžik se tak můžete stát pachatelem legalizace výnosů z trestné činnosti.

Své o tom ví seniorka z Krnovska, která měla shodným způsobem umožnit neznámým osobám používat její vlastní účet v internetovém bankovnictví a převádět finanční prostředky získané podvodem do zahraničí. Přesvědčit ji o tom měl telefonický hovor a následná písemná komunikace s neznámým mužem, který sice hovořil česky, ale s východoevropským přízvukem. Ten měl ženě slibovat zhodnocené peníze z investic provedené před několika lety skrze sociální sítě. Pachatelům se tak povedlo převést do zahraničí přes 120 tisíc korun. Ve věci byly bruntálskými kriminalisty zahájeny úkony v trestním řízení pro podezření ze spáchání přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, kdy by mohl ženě hrozit až jeden rok odnětí svobody.

Obvinění za stejný přečin sdělovali v letošním roce policisté ve dvou dalších případech se shodnou legendou jako v případě seniorky. Skrze bankovní účty 69letého muže z Bruntálska a 64letého muže z Krnovska byly přeposlány nelegálně získané finance v souhrnné hodnotě téměř 300 tisíc korun.

Důrazně apelujeme na veřejnost, nepomáhejte podvodníkům s legalizací! Pokud jim umožníte přístup k vašemu účtu, mohou z vás udělat také pachatele.

NIKDY netelefonujte s bankéři nebo manažery, které neznáte

NIKDO vám nedá peníze jen tak, proto nevěřte lákavé nabídce rychlého zbohatnutí

POKUD se na vašem účtu objeví nečekané finance, VŽDY si ověřte v bance, odkud přišly. Podezřelé jsou přijaté platby od lidí, které neznáte.

NIKDY do mobilu nebo počítače nestahujte aplikace, které po vás někdo vyžaduje

NIKDY nedávejte přístupová hesla ke svému internetovému bankovnictví neznámým osobám

Při jakémkoliv podezření nebo nejistotě se NEBOJTE poradit s blízkými.



por. Jan Segsulka, DiS.

oddělení tisku

11. dubna 2025

