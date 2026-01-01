Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Ledovka komplikovala dopravu
Havárie na několik hodin uzavřely poblíž Brna dálnici D1 i D2. [VIDEO]
AKTUALIZACE pátek 23. ledna ve 13:00 hodin
Dopravní situace v Brně a okolí se kolem poledne uklidnila a postupně vrátila k normálu. Uzavřené úseky D1 i D2 jsou průjezdné. Od rána jsme zaznamenali více než sto padesát dopravních nehod, většina z nich byla bez zranění. Povětrnostní podmínky nejsou úplně příznivé, jezděte opatrně.
Od brzkých ranních hodin komplikuje dopravu na Brněnsku a Vyškovsku ledovka. První velký problém nastal po čtvrté hodině na D1 poblíž Rousínova. Kde na namrzlé vozovce havarovalo několik automobilů. Na to navázala v další nehoda a dálnici bylo nutné ve směru na Brno uzavřít. Na objízdné trase po silnici 430 se později pro další nehody zkomplikoval provoz i tam. Asi o hodinu později došlo k nehodě několika automobilů na D2 poblíž Modřic. I v důsledku této nehody, která má dvě zraněné osoby, bylo nutné dálnici ve směru na Brno uzavřít. Uzavírka D1 byla krátce před půl devátou zrušena. Ranní dopravní špička přinesla především v Brně řadu nehod. Operační středisko přijalo od rána více než stovku hlášení o dopravních nehodách. K tomu je nutné připočíst další hlášení o událostech v dopravě, například nesjízdnosti některých úseků silnic. Naštěstí většina nehod byla pouze s hmotnou škodou. Pokud byli účastníci zraněni, tak tato nebyla závažná. Kalamitní situaci a více než stovku nehod na jihomoravských silnicích řeší desítky hlídek. Dopravní policisté byli povolaní do služby i z volna. Jednu z hlídek ivanovického dálničního oddělení zasahující u nehody vyřadil kamion, který na nedobrzdil na náledí. Naštěstí to skončilo jen zničeným autem.
por. Bohumil Malášek, 23. ledna 2026