Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ledovka komplikovala dopravu

Havárie na několik hodin uzavřely poblíž Brna dálnici D1 i D2. [VIDEO] 

AKTUALIZACE pátek 23. ledna ve 13:00 hodin

Dopravní situace v Brně a okolí se kolem poledne uklidnila a postupně vrátila k normálu. Uzavřené úseky D1 i D2 jsou průjezdné. Od rána jsme zaznamenali více než sto padesát dopravních nehod, většina z nich byla bez zranění. Povětrnostní podmínky nejsou úplně příznivé, jezděte opatrně.

Od brzkých ranních hodin komplikuje dopravu na Brněnsku a Vyškovsku ledovka. První velký problém nastal po čtvrté hodině na D1 poblíž Rousínova. Kde na namrzlé vozovce havarovalo několik automobilů. Na to navázala v další nehoda a dálnici bylo nutné ve směru na Brno uzavřít. Na objízdné trase po silnici 430 se později pro další nehody zkomplikoval provoz i tam. Asi o hodinu později došlo k nehodě několika automobilů na D2 poblíž Modřic. I v důsledku této nehody, která má dvě zraněné osoby, bylo nutné dálnici ve směru na Brno uzavřít. Uzavírka D1 byla krátce před půl devátou zrušena. Ranní dopravní špička přinesla především v Brně řadu nehod. Operační středisko přijalo od rána více než stovku hlášení o dopravních nehodách. K tomu je nutné připočíst další hlášení o událostech v dopravě, například nesjízdnosti některých úseků silnic. Naštěstí většina nehod byla pouze s hmotnou škodou. Pokud byli účastníci zraněni, tak tato nebyla závažná. Kalamitní situaci a více než stovku nehod na jihomoravských silnicích řeší desítky hlídek. Dopravní policisté byli povolaní do služby i z volna. Jednu z hlídek ivanovického dálničního oddělení zasahující u nehody vyřadil kamion, který na nedobrzdil na náledí. Naštěstí to skončilo jen zničeným autem.

por. Bohumil Malášek, 23. ledna 2026

Odkazy do noveho okna

Foto č. 1 - Nehoda Dálnice

Foto č. 1 - Nehoda Dálnice 

Detailní náhled

Foto č. 2 - Nehoda Dálnice

Foto č. 2 - Nehoda Dálnice 

Detailní náhled

Související dokumenty

  • ledovka_2301.mp3
    Velikost souboru: 1,0 MB / formát MP3
  • Video - Ledovka.mp4
    Velikost souboru: 79,2 MB / formát MP4

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 