Uplynulé čtyři zimní víkendy dohlíželi policisté na hladký průběh akce Ledové sochy. 

Po čtyři víkendy v lednu a únoru letošního roku dohlíželi pořádkoví i dopravní policisté na průběh kulturní akce na Pustevnách. Přes tyto víkendy dorazilo na  Ledové sochy 2026 více jak dvacet pět tisíc návštěvníků. 

Policisty nejvíce potrápili neukáznění řidiči. V téměř čtyřiceti případech u nich zjistili přestupkové jednání, které řešili udělením pokuty v příkazním řízení. Jeden řidič hned první víkend nadýchal necelé 1,3 promile. 

13. února 2026, por.Bc. Vladislav Malcharczik

