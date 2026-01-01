Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Ledové sochy
Uplynulé čtyři zimní víkendy dohlíželi policisté na hladký průběh akce Ledové sochy.
Po čtyři víkendy v lednu a únoru letošního roku dohlíželi pořádkoví i dopravní policisté na průběh kulturní akce na Pustevnách. Přes tyto víkendy dorazilo na Ledové sochy 2026 více jak dvacet pět tisíc návštěvníků.
Policisty nejvíce potrápili neukáznění řidiči. V téměř čtyřiceti případech u nich zjistili přestupkové jednání, které řešili udělením pokuty v příkazním řízení. Jeden řidič hned první víkend nadýchal necelé 1,3 promile.
13. února 2026, por.Bc. Vladislav Malcharczik