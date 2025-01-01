Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Lebka v potoku

Hrůzný nález oznámil muž, který hledal zaběhnutého psa. 

Neobvyklý nález v Modřicích za nádražím zaměstnal v pátek dopoledne policii i odborníky z Antropologického ústavu.

Na tísňovou linku 158 se obrátil muž, který hledal svého zaběhnutého psa. Místo toho však v blátě v potoce narazil na děsivý objev – část lidské lebky s čelistí, která podle jeho slov vypadala, jako by byla rozřezaná úhlovou bruskou.

Operační okamžitě vyslal hlídku k prověření nálezu. Na místo dorazil na vyžádání také odborník z Antropologického ústavu, který lebku prozkoumal a určil její stáří na přibližně 2000 let před naším letopočtem. Nález si převzal k dalšímu zkoumání.

Podle dostupných informací se v místě v minulosti již objevily kosterní pozůstatky, což naznačuje, že se zde mohlo nacházet dávné pohřebiště.

por. Andrea Cejnková, 8. října 2025

