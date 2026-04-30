Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Láska z internetu ji stála miliony
Žena uvěřila falešnému vojákovi a přišla o více než dva miliony korun.
Policisté z hospodářské kriminality z Hradce Králové vyšetřují rozsáhlý internetový podvod, při kterém neznámý pachatel zneužil důvěru ženy a připravil ji o více než dva miliony korun. Případ je dalším varováním před tzv. romantickými podvody, které se v online prostředí stále častěji objevují.
V přesně nezjištěné době na začátku listopadu roku 2025 navázal dosud neztotožněný pachatel kontakt s poškozenou prostřednictvím sociální sítě. Vystupoval pod smyšlenou identitou amerického vojáka, který měl být na misi v zahraničí. Pod touto legendou si postupně získal její důvěru a přesunul komunikaci do soukromé aplikace.
Podvodník ženě tvrdil, že chce ukončit vojenskou službu, ale nemá k dispozici vlastní finance, protože jeho účet je údajně „zmrazený“. Postupně ji proto požádal o zaslání peněz – nejprve na údajný poplatek za propuštění z armády, následně na letenku, právníky a další smyšlené náklady. Současně ji přesvědčil, že jí poslal balík s vysokou hotovostí, jehož doručení však podmiňoval dalšími poplatky.
Poškozená těmto tvrzením uvěřila a v průběhu několika týdnů odeslala prostřednictvím různých platebních služeb i bankovního převodu celkem ve 28 platbách částku přesahující dva miliony korun. Peníze však nikdy zpět neobdržela a žádný balík neexistoval.
Policie se případem nadále intenzivně zabývá a vyzývá veřejnost k maximální obezřetnosti při online komunikaci s neznámými osobami.
Jak se nestát obětí romantického podvodu?
- Buďte obezřetní při komunikaci s lidmi, které osobně neznáte, zvláště pokud se rychle snaží vyvolat silné emoce nebo důvěrný vztah.
- Nikdy neposílejte peníze osobám, které jste nikdy neviděli, bez ohledu na příběh, který vám vyprávějí.
- Varovným signálem jsou žádosti o finanční pomoc, údajně zmrazené účty, mise v zahraničí nebo sliby velkých částek peněz.
- Pokud máte pochybnosti, svěřte se rodině, přátelům nebo se obraťte na policii ještě předtím, než odešlete jakékoli peníze.
Policie opakovaně upozorňuje, že podvodníci dokážou být velmi přesvědčiví a využívají lidské emoce. Ostražitost je proto na místě – v online světě dvojnásob.
por. Bc. Martina Jandová
30.4.2026