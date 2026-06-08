Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Láska skončila podvodem za minimálně 2 miliony
Údajná láska přešla k nabídce investování.
Muž z Teplicka se seznámil na celosvětové internetové seznamce se ženou jménem Lisa Weber, která údajně žije ve Francii. Této legendě zamilovaný muž uvěřil a se svou láskou se měl dokonce sejít ve Francii. Komunikace o lásce se však po nějaké době změnila k nabídce investování. Muž si dle pokynů stáhl do mobilu aplikaci a poslal v 6ti platbách 90 tisíc dolarů. V aplikaci údajně viděl, jak se finanční hotovost zhodnocuje a kvůli dalším investicím si vzal v bance 5 půjček v celkové výši 1 300 000 korun. Tuto částku opět přeposlal v několika platbách do aplikace. Při poslední částce mu však zavolala pracovnice banky, že se jedná o podvod a poslední platbu ve výši 170 tisíc korun zablokovali. Dále muže instruovala, aby šel věc oznámit na policii. Neznámý podvodník vydávající se za Lisu z Francie tak z muže vylákal minimálně 2 miliony korun. Případem se nyní zabývají kriminalisté pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.
8. června 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí