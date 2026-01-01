Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Láska, po níž ženě zůstaly oči pro pláč
Peníze údajnému bývalému vojákovi nejen posílala, ale velkou část předala i kurýrovi.
Láska, která bere dech, zůstanou po ní oči pro pláč a prázdný účet. Tak se dá popsat ženin příběh, který se psal přes rok pod legendou lásky přes internet a bývalého vojáka, který se časem přesune na naše území a s ženou začne žít šťastný život u ní doma.
Poškozená si před více jak rokem chtěla najít známé na jedné ze sociálních sítí a jak už to tak bývá, v tomto prostředí se rozhodně nesetkáte pouze s lidmi s dobrými úmysly. Ne jinak tomu bylo i v tomto případě, když poškozenou kontaktoval muž, který si s ní začal pravidelně psát. Jejich konverzace se časem přesunula na Whastsapp a stala se intenzivní a každodenní. Postupně přerostla ve velkou zamilovanost, ve které figurovaly sliby a vidina společného soužití na našem území. Neznámý pachatel ženě tvrdil, že je doktor, bývalý voják z Ameriky a má díte, jehož fotografie poškozené i zasílal. Před několika měsíci ženu poprosil o zaslání peněz, které měly sloužit na vyplacení se z armády. Jednalo se o více jak milion korun, které mu žena postupně zaslala a nic tak nemělo bránit jeho přesunu i s dítětem za ní. Jenže dle jeho zpráv nastaly komplikace a nemohl se z důvodu nemoci dostat do České republiky. Dál si dvojice dopisovala a ženě začaly chodit na její účet peníze od neznámých lidí. Údajný lékař ji řekl, že jsou pro ni, nicméně za pár dní ji namluvil, že se stala chyba, a peníze, které ji přišly na účet, musí bezpodmínečně vrátit a že posílá kurýra. Vyděšená žena se tak podle instrukcí sešla na odlehlém místě s neznámým mužem a vybrané peníze mu předala. Od té doby je lásce konec a ženě došlo, že se stala obětí podvodu a se svým příběhem se obrátila na policisty. Případ si převzali specialisté z českobudějovického oddělení analytiky a kybernetické kriminality.
Zveřejňování těchto případů neslouží k tomu, aby se jiní poškozeným, kteří se obětí podvodu stali, vysmívali. Příběh si máte přečíst a zamyslet se nad tím, zda se něco podobného neděje právě vám nebo lidem ve vašem okolí a vy jim můžete říct, že pravděpodobně mluví s podvodníkem, ať neposílají své peníze na cizí účty a nepředávají je podle instrukcí neznámého člověka cizím lidem.
Podvodníci tohoto druhu zneužívají vaší důvěry, během týdnů a měsíců si vás omotávají kolem prstu a když už mají pocit, že dopisování přerostlo v lásku, požádají vás o finanční pomoc.
Nevěřte nikomu, koho jste nikdy neviděli a komunikujtete za obrazovkou počítače či displejem mobilního telefonu.
Více o podvodných jednáních nalezenete na našich stránkách v projektu Kyberrádce.
https://policie.gov.cz/clanek/kyber-radce-jihoceske-policie.aspx
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz