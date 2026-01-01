Láska na síti, zrada ve skutečnosti
Muže z Děčína připravily internetové známosti o více než 900 tisíc korun.
Touha po blízkosti, pochopení a novém začátku se stala osudnou 47letému muži z Děčína. Uvěřil lidem, kteří se na internetu vydávali za potenciální partnery. Místo vztahu a důvěry ale přišla tvrdá realita. Dva samostatné internetové podvody, dva různí podezřelí a ztráta částky blížící se jednomu milionu korun.
Internetová seznamka, důvěra a naděje na nový začátek. Právě to sehrálo klíčovou roli ve dvou rozsáhlých podvodech, které děčínští kriminalisté v poslední době objasnili. Přestože se oba případy dotýkají stejného poškozeného a odehrály se během uplynulého roku, každý z podezřelých jednal zcela samostatně. V těchto dnech kriminalisté zahájili trestní stíhání 19leté ženy a 21letého muže z Teplicka, které obvinili z trestného činu podvod. V případě odsouzení hrozí oběma obviněným až pětiletý trest odnětí svobody.
V prvním případě se terčem stal muž, kterého na seznamce kontaktovala mladá žena vystupující pod falešnou identitou. Následovala dlouhodobá a intenzivní komunikace, během níž v něm postupně vzbudila dojem vznikajícího vztahu. Svěřovala se s vymyšlenými příběhy o vážných zdravotních potížích, finančních problémech i o plánovaném setkání. To se ale nikdy neuskutečnilo. Místo toho přicházely další a další žádosti o peníze. Škoda se nakonec vyšplhala na více než 300 tisíc korun. Jak se později ukázalo, žádná láska ani společná budoucnost neexistovaly, šlo pouze o promyšlený způsob, jak získat peníze. Obviněná se ke svému jednání přiznala.
Druhý případ byl neméně závažný a odehrával se zcela samostatně. Tentokrát se za atraktivní ženou skrýval mladý muž, který si vytvořil falešný profil a zvolil jinou taktiku. Poškozeného postupně stavěl do role zachránce a po dobu několika měsíců mu líčil tíživou životní situaci a nedostatek financí. Výsledkem byla ztráta částky přesahující 600 tisíc korun, která skončila na různých bankovních účtech a byla použita výhradně pro osobní potřebu obviněného. Také on se ke svému jednání doznal.
Oba případy spojuje jediná věc, stejný poškozený. Šlo o dva rozdílné podezřelé, dvě falešné identity a dva samostatné podvody, které se shodou okolností dotkly téže osoby.
Za obrazovkou počítače přitom nešlo jen o peníze. Poškozený muž nepřišel pouze o své úspory, ale také o důvěru a víru v lidskou upřímnost. Místo skutečných vztahů zůstaly jen prázdné sliby, falešné profily a dlouhé měsíce manipulace.
Tento případ je jasným varováním. Internetová láska může mít velmi vysokou cenu. Jakmile se city začnou měnit v žádosti o peníze, je na místě okamžitě zbystřit. Protože zatímco jeden věří, že buduje vztah, druhý už může dávno počítat zisk.
Děčín 6. května 2026
