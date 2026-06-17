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Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Lákal děti do auta na popcorn

Policisté pátrají po neznámém muži, který měl dětem nabízet popcorn a odvoz domů. 

Na konci května přijali policisté z místního oddělení oznámení, dle kterého mělo dojít k obtěžování dvou dvanáctiletých chlapců neznámým mužem. Ten chlapce oslovil na přechodu pro chodce vedoucím z ulice U Uranie na Ortenovo náměstí, kde jim nabízel popcorn, který měl u sebe v proutěném košíku, a dále jim nabízel odvoz domů autem. Když chlapci muže odmítli, tak se začal chovat velmi podrážděně a chlapcům vytkl, že taková nabídka od hodného pána, který jim chce dát popcorn a odvézt je domů, se neodmítá a že dělají velkou chybu. Chlapci na muže raději nijak nereagovali a běželi se schovat na tramvajovou zastávku, kde bylo víc lidí. 

Policisté šetřením zjistili, že se mělo jednat o muže ve věku kolem čtyřiceti let s krátkými světlými vlasy střiženými na ježka a na sobě měl modré tričko. Muže odpovídajícího popisu i s proutěným košíkem s popcornem policisté nalezli na zajištěných kamerových záznamech, a jelikož se jim ho do současné doby nepodařilo vypátrat, tak žádají širokou veřejnost o pomoc. 

Pokud muže na záznamu poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho nalezení, volejte prosím linku 158. 

Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem, za což mu v případě dopadení a prokázání viny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. 

por. Richard Hrdina
17. června 2026

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