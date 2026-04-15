Ladislav Král
12. září 1902 Hodslavice 30. července 1970 Beroun
Narodil se 12. září 1902 v Hodslavicích na Novojičínsku. V červnu 1929 jej patriarcha Církve československé (husitské) G. A. Procházka vysvětil na kněze. Jako farář Církve československé (husitské) postupně působil v náboženských obcích v Prostřední Suché, Roudnici nad Labem a v Berouně. Ve svém posledním působišti ho nejprve v září 1943 zatklo gestapo a v květnu 1950 si pro něj do Berouna přijela i Státní bezpečnost.
Obrázek: Farář Ladislav Král během působení v Berouně. ÚAM CČSH.
Po prvním zatčení v době nacistické okupace byl vězněn v Kladně, prošel terezínskou Malou pevností a koncentračním táborem v Dachau. Po propuštění v červenci 1944 ovšem následovalo totální nasazení.
Farářskou službu v Berouně mohl opět začít vykonávat až po osvobození Československa v roce 1945. Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 navázal spojení s kurýrem Karlem Heikenwälderem, prostřednictvím něhož odeslal do zahraničí dva dopisy o postavení církví v Československu. Oba dopisy byly doručeny do západoněmeckého utečeneckého tábora v Ludwigsburgu jinému faráři Církve československé (husitské) Augustinu Jünglingovi, který zde zastával funkci duchovního správce. V květnu 1950 Ladislava Krále pro jeho protistátní činnost zatkla Státní bezpečnost a v červnu 1951 jej Státní soud v Brně odsoudil za trestné činy velezrady a vyzvědačství k 14 letům těžkého žaláře.
Trest si odpykával především na Mírově. Rodina nikdy nezapomněla, jak byl při jedné z návštěv po prodělané mozkové mrtvici přinesen nemluvící a částečně ochrnutý na nosítkách. Zaslat mu potřebné léky jim však vězeňské orgány nedovolily. Povolení vyprosila až po značných peripetiích jeho dcera u bývalého spoluvězně z Dachau kněze Josefa Plojhara, v té době ministra zdravotnictví aktivně kolaborujícího s předlistopadovým režimem. Přes značné zdravotní obtíže a opakované žádosti o přerušení trestu se Ladislav Král dočkal podmínečného propuštění až 4. září 1957. Kněžskou službu měl však až do své smrti 30. července 1970 zapovězenou.
ThDr. Petr Jan Vinš
15. 4. 2026