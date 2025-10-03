Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Kyberstezka v Kladně: Naučte se bránit internetovým hrozbám
Říjen je už tradičně měsícem kyberbezpečnosti. V OC Central Kladno proto po celý měsíc můžete navštívit unikátní Kyberstezku, která vás provede nejčastějšími nástrahami internetu. Vyzkoušíte si, jak byste obstáli v situacích, kdy vás může ohrozit podvodník, falešný profil či nebezpečný e-mail.
Od 1. října je v obchodním centru Central Kladno otevřena Kyberstezka – interaktivní trasa s 16 stanovišti, která se věnují různým podobám internetových hrozeb. Každé zastavení nabízí QR kód, díky němuž si můžete pustit preventivní video či článek s užitečnými tipy. Součástí stezky je také odkaz na kybertest Policie ČR, který si můžete vyplnit z pohodlí domova a ověřit si tak své znalosti.
První den stezky patřil také slavnostnímu otevření. V prostorách OC Central Kladno byl připraven stánek Policie ČR, kde návštěvníkům pomáhala preventistka kladenské policie. Zájemci si po absolvování stezky mohli nechat vyhodnotit své odpovědi a ti nejúspěšnější získali drobnou odměnu. Akce vzbudila velký zájem a ukázala, že téma kyberbezpečnosti je stále aktuálnější.
Pokud jste zahájení nestihli, nic se neděje. Stezka je přístupná po celý říjen. Svou výsledkovou listinu si můžete vyzvednout v kapse 1. stojanu nebo si sami zkontrolovat správné odpovědi u 18. stojanu, kde najdete konečný přehled. Nemáte tužku? Nevadí! Své odpovědi můžete také zaznamenávat online přes kvíz vytvořený speciálně pro Kyberstezku – stačí načíst příslušný QR kód a na konci se vám test vyhodnotí automaticky.
Pokud to máte do OC Central daleko, nebo si chcete vyzkoušet stezku se svými žáky či z pohodlí domova, přikládáme k článku kompletní Kyberstezku ve formátu PDF. Výsledky si však zapisujete výhradně online prostřednictvím přiloženého QR kódu, kde se vám po dokončení test vyhodnotí automaticky. PDF verzi tak mohou jednoduše využít i učitelé ve výuce, například při hodinách informatiky nebo občanské výchovy.
Přijďte si i vy vyzkoušet, jak jste připraveni čelit internetovým hrozbám. Kyberstezka v OC Central Kladno na vás čeká do konce října!
nprap. Monika Pragerová
PČR, Územní odbor Kladno
3. října 2025