Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Kyberšmejdi stále útočí
Muže z Roudnicka oklamal falešný syn.
Vlna podvodů prostřednictvím aplikace WhatsApp, kdy se útočníci vydávají za členy rodiny a snaží se vylákat z důvěřivých lidí peníze, se stále šíří a neustává. Za příbuzné se vydávají zkušení podvodníci.
Scénář je stále stejný, podvodník Vám zašle zprávu z neznámého čísla s textem: „Ahoj mami, mám nové číslo…“ Následuje prosba o rychlou finanční pomoc s příslibem, že vše bude hned vráceno.
V uplynulých dnech se na kriminalisty obrátil 57letý muž z Roudnice nad Labem, který se stal obětí podvodníka. Obdržel prostřednictvím aplikace WhatsApp zprávu od osoby, která se vydávala za jeho syna.
Údajný syn pod legendou, že má rozbitý telefon a vlivem stupňující naléhavosti vzbudil obavy o jeho osobu s tím, že potřebuje nutně uhradit dvě platby, vylákal celkovou částku 97 980 korun. Dále se pokusil vylákat další peníze, které již poškozený nezaslal.
Poškozený si následně si uvědomil, že jde pravděpodobně o podvodné jednání a vše oznámil na policii.
Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu podvod, za který dle trestního zákoníku hrozí až dva roky za mřížemi.
- Apelujeme na občany, aby si ověřili identitu osoby, která je kontaktuje z neznámého čísla.
- Ptejte se na skutečnosti, které může znát jen Váš skutečný příbuzný.
- Nejednejte ukvapeně, či pod nátlakem.
- Neodesílejte peníze na cizí účty, aniž byste věděli, komu patří.
- O podvodech mluvte i se svými rodiči a prarodiči.
21. října 2025
prap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje