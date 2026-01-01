Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Kyberšmejdi si neberou servítky, přitvrzují. Vyhrožují, že jestli nebudou poškození spolupracovat, dopouští se trestného činu
Ostravský policista ve svém volnu přímo při předání peněz zadržel kurýra.
Podvodníci uvedli, že to má být tajná mise, při které oběti pomohou odhalit pracovníky banky, kteří mají prodávat jejich identitu podvodníkům.
V minulých dnech kriminalisté 3. oddělení obecné kriminality Ostrava poslali do vazby muže, který jako kurýr měl převzít peníze od muže okolo 30 let. Ten naštěstí byl duchapřítomný a s kamarádem policistou, který byl v té době ve svém volnu, společně kurýra odhalili.
Mladý muž přijal hovor od falešné policistky z Jablonce nad Nisou, která mu sdělila, že se stal obětí podvodu. Jeho identita měla být prodána pracovníkem banky neznámému muži, který měl na jeho jméno zažádat o úvěr. Aby tento anuloval, doporučila mu vzít si úvěr ve vyšší částce. Následně mu sdělila, že jeho mobilní telefon budou po celou dobu sledovat, až do objasnění případu. Poté hovor předala údajnému plukovníkovi. Ten už ho poučil, že musí spolupracovat, jinak i on se dopustí trestného činu. Samozřejmě mladíkovi poslali přes e-mail fotografii služebních průkazů pro získání jeho důvěry. Následně byl přepojen na pracovníka České národní banky, který se ho zeptal, zda pochopil vážnost situace, která mu byla předestřena. Opět ani falešný pracovník banky nezklamal a poslal poškozenému fotografii svého průkazu, včetně jména a čísla. Následoval stejný postup jako u všech takových podvodných jednáních. Bankéř instruoval muže k zřízení půjčky na částku 1 200 000 korun a následnému výběru peněz. Po celou dobu byl s obětí v telefonním kontaktu, a to i videohovorem. Poslal mu adresu, kde má jít vybrat peníze. V první bance pokladní vydala „pouze“ 300 000 korun z důvodu, že výběr nebyl předem nahlášen. Podvodníci se však s takovou částkou nespokojili, proto mu poslali adresu jiné banky. Mladý muž poslechl a dle instrukcí pokračoval v tzv. „misi“, jak to podvodníci nazvali. V tu chvíli už mu to přišlo zvláštní, ale z důvodu velkého nátlaku poslechl a opět dle pokynů pokračoval. V druhé bance byla paní pokladní obezřetná a viděla, že jen několik minut před druhým výběrem hotovosti proběhl již výběr peněz v jiné bance. Proto se muže zeptala, na co peníze má. Vzhledem k tomu, že falešný bankéř s těmito otázkami počítal, poučil muže, co má říkat. Peníze měly sloužit na nové auto, dovolenou v Thajsku a svatební dar. Dále mu sdělil, že policisté mají v bance nainstalované kamery a budou sledovat podezřelé chování zaměstnanců. Následovala pohrůžka, že je zapojen do tajné mise a pomůže s odhalením pachatelů, jinak i on bude podezřelým. V neposlední řadě se měl vyfotit a poslat fotku přes Whatsapp, aby ho policisté v bance poznali. Paní pokladní se s odpovědí nespokojila a mladého muže upozornila na četnost podvodných jednání v souvislosti s falešným bankéřem a policistou. Muž však na své verzi trval a z banky odcházel s dalšími 300 000 korunami. Od této chvíle nad celou situací začal přemýšlet, jestli i on se nestal obětí podvodníků. Vhledem k tomu, že byl po celou dobu v telefonickém hovoru s falešným bankéřem, tak použil jinou aplikaci a napsal přes Messenger zprávu svému kamarádovi Jirkovi, který je policistou v Ostravě. V krátkosti mu popsal celou situaci,
reakce kamaráda byla okamžitá. Potvrdil mu jeho domněnku a vymyslel rychlý plán. V danou chvíli byl policista ve svém volnu v posilovně, všeho nechal a během několika málo minut přijel na místo, které bylo bankéřem domluveno. Poškozený už při příjezdu na parkoviště viděl muže, který měl kapuci na hlavě. Mělo se jednat o bezpečnostního pracovníka banky, kterému měl předat peníze. Následně ho poškozený vyzval k jeho prokázání, na což muž východoevropským přízvukem odpověděl několika nesrozumitelnými slovy. Pravý policista už vše na dálku sledoval. Jakmile viděl, že spolu muži komunikují, přistoupil, ujistil se od kamaráda, že se jedná o kurýra, kterému má předat peníze. Jakmile tuto informaci potvrdil, policista se prokázal služebním průkazem a vyzval ho, aby vyčkal do příjezdu policejní hlídky. Mezitím už poškozený celou událost oznámil na tísňovou linku 158.
Kriminalisté z Ostravy-Hrabůvky si podezřelého muže převzali k procesním úkonům. Díky operativní práci a dalším nashromážděným informacím odkryli, že 19letý zadržený muž měl v ten samý den, o několik hodin dříve, převzít na dvou různých místech od ženy středního věku finanční hotovost ve výši 885 000 korun. Muže obvinili z trestného činu podvodu. V případě odsouzení mu hrozí od dvou do osmi let vězení. V současné době je stíhán vazebně.
Nutností je opět připomenout několik informací a rad:
Policista nikdy s poškozenou osobou neřeší podvodná jednání po telefonu, tedy on-line. Vždy si ji pozve na policejní služebnu, nikoliv například na parkoviště, před nákupní centra či na jiná veřejná místa. Policista nikdy jako důkaz neposílá fotografii služebního průkazu a už vůbec nespojuje poškozeného s „bankéřem“.
Proto buďte maximálně obezřetní a v případě, že přijmete hovor od rádoby bankéře či policisty, kteří vám sdělí například informace o napadení vašeho účtu, reagujte následovně. Ukončete hovor a hned volejte do banky. Najděte si zákaznické číslo nebo kontaktujte svého osobního bankéře. Nikdy nevolejte na číslo, ze kterého bylo voláno.
Dne 19. února 2026
por. Bc. Eva Michalíková