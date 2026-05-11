Kyberšmejdi se opět vydávají za prachatické policisty
Během dnešního dne přijali prachatičtí policisté desítky telefonátů s dotazem, zda jim opravdu volali oni?
V únoru prachatičtí policisté řešili podvodná volání, ve kterých se kyber útočníci vydávali za konkrétní policisty z územního odboru policie Prachatice. Dnes opět začali prachatickým policistům od rána volat občané z celé České republiky, kteří si chtěli ověřit, zda jim opravdu volali nebo psali oni. Legenda podvodníků je stejná. Osloveným podvodník, vydávající se za skutečně sloužícího prachatického policistu nebo kriminalistu, tvrdí, že si na ně někdo sjednal úvěr a je potřeba to rychle řešit. Zároveň po nich žádá osobní údaje a údaje k jejich bankovním účtům a platebním kartám. Bohužel ne všichni jsou takto obezřetní a vše si ověří. Jedna žena již tímto způsobem přišla o 300 000 korun.
Policisté v žádném případě takhle nekomunikují a už vůbec neposílají ofocené služební průkazy.
JAK SE BRÁNIT:
Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani čísla ze své platební karty.
Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další krok pro jejich záchranu.
Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám bude diktovat někdo po telefonu, ani nikomu nesdělujte či nepřeposílejte potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený přístup do vašeho počítače.
Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.
Podvodnou platbu co nejdříve ohlaste na PČR a co nejdříve reklamujte u svého bankovního subjektu.
Jakoukoli komunikaci ze strany podvodníka nemažte do doby, než bude zajištěna policejním orgánem.
V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku či volejte 158.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
11. května 2026