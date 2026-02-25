Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Kyberpodvodník připravil ženu o 40 000 korun
ROKYCANSKO – Poškozená bohužel uvěřila zprávě, kterou obdržela od své kamarádky a v domnění, že jí pomáhá, odeslala výše uvedenou částku.
S tímto druhem kyberpodvodu se bohužel v poslední době setkáváme poměrně často. Jeho podstata je vcelku jednoduchá, ale velice zákeřná. Podvodníci nejprve získají přístup do uživatelova profilu ve známé komunikační aplikaci, který jim poškození nevědomky umožní například pod záminkou hlasování v různých anketách a podobně. Útočník následně má kontrolu nad konkrétním účtem a pak už jen zbývá všem kontaktům v adresáři odeslat zprávu s žádostí o finanční pomoc v tíživé situaci. Jelikož zpráva přijde od rodinného příslušníka, kamaráda či známého, oběti neváhají a částku dle pokynů zašlou na daný účet. To se právě v pondělí 23. února stalo pětačtyřicetileté ženě, která když zjistila, že kamarádka od ní peníze nepřijala, oznámila tentýž den celou věc na obvodním oddělení v Rokycanech. Policisté pak ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu a případem se dále zabývají. V podobných situacích vždy doporučujeme, abyste osobě, která po vás žádá něco takto nestandardního, okamžitě zavolali a celou věc ověřili. U samotného zneužití účtů je nejlepší prevencí nepřipojovat k účtu žádná další neznámá zařízení a pečlivě pročítat instrukce, jež jsou požadovány v souvislosti se zmíněnými podvodnými anketami. Úplně ideální je však takové podezřelé ankety vůbec neotevírat. Příklad takové podvodné ankety společně s falešnou žádostí o finanční pomoc si můžete prohlédnout v galerii pod článkem.
por. Bc. Ondřej Hodan
25. února 2026