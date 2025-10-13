Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Kybernetická bezpečnost - součást policejní prevence
Říjen je v rámci Evropské unie každoročně vyhlašován jako měsíc kybernetické bezpečnosti. Tato celoevropská iniciativa, koordinovaná Agenturou Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) ve spolupráci s jednotlivými členskými státy, si klade za cíl zvyšovat povědomí o aktuálních kybernetických hrozbách a podporovat bezpečné a odpovědné chování uživatelů v digitálním prostředí.
V rámci Policie České republiky se dlouhodobě a systematicky věnujeme prevenci kybernetické kriminality, přičemž důraz klademe zejména na informování veřejnosti, osvětu zranitelných skupin a podporu kybernetické gramotnosti. Vzhledem k setrvalému počtu incidentů evidovaných v oblasti kybernetické trestné činnosti je žádoucí, aby každý uživatel internetu – bez ohledu na věk či profesní zaměření – disponoval základními znalostmi o bezpečnostních principech a potenciálních rizicích kyberprostoru.
Z hlediska kriminalistické praxe lze identifikovat určité demografické skupiny jako zvláště zranitelné – typicky se jedná o děti, mládež a seniory. Prevence vůči těmto skupinám by měla být:
- Přiměřená jejich technické a digitální kompetenci;
- Zaměřena na rozpoznání manipulativních technik, kyberšikany, podvodných výzev či vydírání;
- Poskytována v koordinaci se školami, komunitními centry, neziskovými organizacemi či rodinnými příslušníky;
- Podpořena důvěryhodnými informačními zdroji a příklady z praxe.
Bezpečnost na internetu a sociálních sítích je jednou z priorit policejní prevence. V říjnu nás proto čeká několik přednášek pro děti, které budou zaměřeny moderní technologie. Mezi diskutovaná témata preventivních setkání patří kyberšikana, kybergrooming, sexting a s ním spojená dětská pornografie a samozřejmě internetové podvody. Nedílnou součástí přednášek je trestní odpovědnost dětí, která se k tématu vztahuje. Přednášky jsou propojené kazuistikou tak, aby si děti uvědomily, že rizika nejsou pouze na přechodech pro chodce, ale stejnou, ne-li horší měrou, ve virtuálním světě. Prevencí ale nestrašíme – je pro nás priorita, aby se děti naučily využívat moderní technologie zodpovědně a dokázaly efektivně čelit jejich nástrahám.
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
13. října 2025