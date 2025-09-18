Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Kyberkriminalita stále bují
Policisté všech územních odborů v Moravskoslezském kraji se stále potýkají s intenzivní kybernetickou kriminalitou. I přes značné úsilí policistů, bankovních domů či médií šířit osvětu mezi občany a vštípit do povědomí všech různé praktiky kyberšmejdů, se příval poškozených nezastavuje. Od phishingových útoků, legendy amerického vojáka, falešného policisty a bankéře nebo nejnovějších podvodů ve formě vydávání se za syna či dceru v nesnázích, se stále objevují také případy falešných investic do kryptoměn či různých komodit jako je například zlato.
Příkladem mohou být dva vybrané případy z Opavska a Krnovska.
V prvním případě, kterým se zabývají kriminalisté, je podvedený 40letý muž z Opavy. Toho zlákal inzerát na internetu s možností výhodného investování a každotýdenním zhodnocením vložených peněz. Po zaregistrování se na zahraničních stránkách a vložení poplatku ve výši šesti tisíc jej hned na druhý den kontaktoval neznámý muž skrze aplikaci WhatsApp. Ten muži otevřel falešný investiční účet, kde se mu zobrazovaly vložené finance. Tyto po dobu několika týdnů úměrně rostly, takže poškozenému připadalo, že investice skutečné fungují. Podvodník, který se vydával za investičního poradce, se záhy ozval znovu. Tentokrát ovšem s tím, že je vhodná doba na investici do nejcennější komodity, kterou je zlato. Za tímto účelem si už ovšem poškozený musel zřídit úvěr u své banky na půl milionu korun, jelikož neměl dle podvodníka potřebný kapitál. Zároveň přišlo ujištění, že peníze budou zanedlouho zpět a se skvělým výnosem. Podvedený muž tak schválenou půjčku rozeslal na neznámé účty dle instrukcí kybersmějda. Zároveň také viděl virtuální částku o stejné výši, která se mu načetla na imaginární investiční účet, který začal opět růst. Když se na něm objevil zisk téměř 350 tisíc korun, navrhl podvodník, že je možno tyto finance vybrat a přeposlat na klasický bankovní účet poškozeného. Tyto peníze ovšem nikdy nedorazily a nejspíše ani nedorazí. Společnost, která měla tuto transakci provést, je také pouze fiktivní a vyžaduje další a další poplatky po poškozeném. Celkově tak byl muž z Opavy podveden o částku převyšující 550 tisíc korun.
Druhý vybraný skutek prověřují krnovští policisté. Zde se jedná o podvedenou seniorku z Krnovska, která se stejným scénářem naletěla dalšímu falešnému investičnímu poradci. Ten se chlubil certifikáty v cizích jazycích a podvodem s investicí do kryptoměn a zlata vymohl od ženy přes 700 tisíc korun. Rázem tak přišla o veškeré úspory, vypovězené stavební spoření a na krku má také další dluh v podobě úvěru u své banky.
Opakovaně apelujeme na všechny uživatele sociálních sítí a internetu celkově, aby byli obezřetní s kým, a za jakým účelem komunikují. Zpozorněte, pokud budete kontaktováni neznámými volajícími, kteří budou nabízet lákavé zvýhodnění či investice do kryptoměn nebo drahých komodit. Největším výstražným majákem by měla být žádost neznámých osob o instalování jakéhokoliv softwaru do vašeho počítače či chytrého telefonu a také jejich naléhání, abyste uzavírali půjčky či úvěry u vašich bank.
por. Jan Segsulka, DiS.
oddělení tisku
18. září 2025