Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Kvůli úmrtí chodce v Chomutově padlo obvinění
Mladík, jenž na přechodu srazil chodce, je stíhán pro usmrcení z nedbalosti.
Ve čtvrtek 4. prosince krátce po 15té hodině došlo v Chomutově, v ulici Písečná, v blízkosti místního supermarketu, ke střetu osobního vozidla s chodcem, který přecházel vozovku po přechodu pro chodce. V důsledku nárazu bylo tělo poškozeného odraženo vpravo, kde se zastavilo pod zadní částí vozidla zaparkovaného u pravého okraje vozovky. Sedmdesátiletý chodec při dopravní nehodě utrpěl vícečetná těžká zranění (polytrauma), jímž i přes poskytnutou první pomoc na místě podlehl.
Po nehodě provedli policisté s 22letým řidičem vozidla dechovou zkoušku na alkohol a orientační test na přítomnost drog v těle s negativním výsledkem.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti a provedli podrobné prověřování směřující ke zjištění okolností a příčiny této tragické události.
Z výsledků provedeného prověřování vyplývá, že mladý řidič jedoucí ve směru od Jirkova k sídlišti Kamenná nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a jiným okolnostem a nejel takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou měl rozhled. Proto po průjezdu pravotočivé zatáčky nestačil zastavit vozidlo před přechodem pro chodce a na tomto přechodu narazil do přecházejícího seniora.
Na základě zjištěných skutečností vyšetřovatel zahájil trestní stíhání zmíněného 22letého muže z Jirkova, jehož obvinil ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do šesti let.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
15. prosince 2025