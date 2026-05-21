Kvůli penězům klidně „pohřbil“ matku
Z poškozeného invalidy podvodně vylákal přes 170 tisíc, hrozí mu pět let za mřížemi.
Až pět let za mřížemi hrozí u soudu 31letému muži z Chomutova, který je obviněný ze spáchání trestného činu podvodu. Podle vyšetřovatele měl dotyčný zneužít důvěřivosti a dobroty 51letého muže připoutaného na invalidní vozík a podvodně z něho vylákat více než 170 tisíc korun.
Chomutovan si podle informací policistů poškozeného zřejmě „vyhlédl“ na nádraží, kde ho sám oslovil a začal si s ním povídat. Představil se mu pod smyšleným jménem a poté, co u něho vzbudil důvěru, začal mu vyprávět, že má těžce nemocnou maminku, která nutně potřebuje léčbu a operaci a on by od něho potřeboval pro matku peníze v celkové částce asi 170 tisíc. Tvrdil, že tuto částku má jeho maminka na vkladní knížce a že by mu pak ty peníze vrátil. Poškozený bohužel jeho dojemnému příběhu uvěřil a dal mu na sebe telefonický kontakt. Poté spolu měsíce komunikovali telefonicky a párkrát se i osobně viděli. Poškozený pak postupně obviněnému na základě jeho pokynů zasílal peníze na různé bankovní účty. Jednalo se o částky od několika tisíc až po několik desítek tisíc, v součtu částka přesáhla 170 tisíc. Později mu obviněný dokonce tvrdil, že matka zemřela a připraví nějakou závěť, aby peníze vrátil. Místo toho však po poškozeném chtěl další a další peníze a když mu je poškozený neposlal, přestal s ním komunikovat. Do věci se následně vložil bratr poškozeného, který ho náhodně potkal v přítomnosti zmíněného cizího muže a kvůli bratrově důvěřivosti ho hned napadlo, jestli ho ten muž nezneužil. To se mu později potvrdilo a podařilo se mu také zjistit skutečnou totožnost podvodníka. Následně věc oznámil policistům, kteří případ prověřili a po zajištění potřebných důkazů vyšetřovatel zahájil trestní stíhání obviněného. Ten tak bude mít co vysvětlovat u soudu.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
21. května 2026