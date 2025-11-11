Policie České republiky  

Květ vlčího máku připomněl hrdiny minulosti i přítomnosti

Při příležitosti Dne válečných veteránů ocenil hejtman Martin Půta policisty Libereckého kraje za záchranu lidského života. 

Den válečných veteránů, který si každoročně připomínáme 11. listopadu, je dnem úcty a poděkování všem, kteří sloužili a slouží ve vojenských misích doma i v zahraničí. I letos se v Libereckém kraji uskutečnily pietní a slavnostní akce, které byly nejen výrazem vděčnosti veteránům, ale i oceněním odvahy a obětavosti současných příslušníků bezpečnostních složek.

10V Liberci, v areálu vojenských Kasáren 6. října se konal slavnostní nástup 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Tohoto  ceremoniálu se účastnili senátor parlamentu České republiky Michael Canov, poslankyně parlamentu České republiky Jitka Volfová, poslanec parlamentu České republiky Jan Berki, dále poslanec parlamentu České republiky David Pražák, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a mnoho dalších významných hostů.

Součástí akce byl čestný nástup jednotek, pietní akt a projevy hostů, kteří vyzdvihli význam odvahy, solidarity a nasazení všech, kteří pomáhají druhým i za cenu vlastního nebezpečí.

Při této příležitosti udělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta  Záslužné medaile Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje I. a II. stupně příslušníkům Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, občanům a organizacím Libereckého kraje.

Zlatou medaili I. stupně si za záchranu lidského života převzala trojice policistů z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje: 

pprap. Martin Zahrádka
pprap. David Veselý
pprap. Matěj Čermák

Policisté z Oddělení hlídkové služby Liberec  poskytli v polovině měsíce července letošního roku v Liberci první pomoc ženě, která se vážně zranila při práci na zahradě. Při prořezávání větví ztratila rovnováhu a aku pila, kterou měla u sebe, ji vyklouzla z rukou. Ta ji po následném nešťastném pádu způsobila několik  otevřených a silně krvácejících ran v oblasti dolní končetiny. Naštěstí duchapřítomní sousedé z vedlejší zahrádky zaslechli volání o pomoc a přispěchali k ní, kdy nohu obvázali. V zápětí na místo dorazili polisté a poskytování první pomoci si převzali.

https://policie.gov.cz/clanek/policiste-poskytli-prvni-pomoc-zranene-zene.aspx

Ocenění policistů za záchranu lidského života je tak nejen uznáním jejich činů, ale i připomínkou, že hrdinství má mnoho podob. Děkujeme všem, kteří slouží srdcem.

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
11. listopadu 2025
 

