Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kutnohorští policisté se setkali s dětmi

Kutnohorsko - Policejní prevence před blížícími se letními prázdninami.

Školky a první stupeň základních škol navštěvuje pravidelně policista z kutnohorského Dopravního inspektorátu prap. Lukáš Krupička a policistka - preventista z policejního oddělení Kutná Hora nstržm. Kateřina Bartošová se svými kolegy. Během měsíce dubna 2025 policisté zavítali mezi děti v Mateřské škole v Kobylnicích, Malešově, ve Vrdech, v Nepoměřicích a Suchdole. Kutnohorské Obvodní oddělení pro změnu navštívili děti z pátých tříd Základní školy Jana Palacha.

Lukáš, Katka společně se svým kolegou Ondřejem Čihounkem se dětem vždycky představí, prezentují práci policie. Posluchačům předvedou svoji základní výstroj a výzbroj. Děti si při některých setkání prohlédnou i služební vozidlo. V kamarádské atmosféře děti tak pochopí, že policisté i strážníci opravdu chrání jejich spokojený a bezstarostný dětský život a jsou jejich přátelé a kamarádi.

Děti jsou jednou z nejzranitelnějších skupin osob. Během setkání byly citlivě informovány o správném bezpečném chování na ulici i o tom, jak se chránit a reagovat při kontaktu s cizí osobou. Jejich důvěra v dospělé, nedostatečné životní zkušenosti či schopnost vyhodnotit situaci, je může přimět k chování, které je pro ně samotné riskantní až ohrožující. Mezi základní prvky výchovy k osobnímu bezpečí by proto měly patřit informace a pravidla o tom, jak se chovat sám bez rodičů.

Poučení se týkala zejména:

aby nikam nechodily s cizím člověkem, ani kdyby jim nabízel odměnu, nebo je přesvědčoval, že ho právě posílá máma nebo táta, aby je za nimi dovezl,

aby si od cizích lidí udržovaly bezpečný odstup, aby na ně nikdo fyzicky nedosáhl,

aby v žádném případě nenasedaly do cizích aut a nikoho nikam nedoprovázely, ani kdyby je žádal o ukázání cesty,

aby se co nejméně pohybovaly venku samy, aby se držely s ostatními dětmi ve skupině. Ty větší, aby chodily společně do školy i ze školy,

aby se v případě podezření či obavy z dění v okolí nebály křičet o pomoc a utíkat do více frekventovaných míst, kde je více lidí a sdělit co se děje,

aby nikoho nevpouštěly do domů a bytů, aby raději nevstupovaly do prostor bytových domů, výtahů nebo i temných podchodů v případě, že za nimi někdo jde,

aby znaly číslo tísňové linky Policie ČR – 158 a číslo městské policie – 156 a v případě nebezpečí neváhaly zavolat.

Policisté si s dětmi povídali na různá témata například, kdo je policista a jaká je úloha policie v naší společnosti. Dále kromě poučení poskytli malým dětem mnoho cenných, praktických rad, jak se chovat, aby se co nejvíce chránily a dokázaly správně rozhodnout o tom, co udělat ve chvílích, kdy jsou u hrozícího nebezpečí (šikana, útok psa,nález injekční stříkačky, jízda na kole, chůze přes přechod, evakuace budov v případě hrozícího nebezpečí, osob které chtějí dítě unést), co je pro jejich bezpečí dobré a hlavě účinné.

Děti i jejich učitelky ke konci besed poděkovaly Lukášovi, Katce i Ondřejovi mohutným potleskem.

V Mateřské školce Nepoměřice na vše dohlížela psí holčička Sany, takový malinký policejní maskot, která předvedla poslušnost a s dětmi se pomazlila.

por. Mgr. Vendulka Marečková

prevetistka ÚO PČR Kutná Hora

30. dubna 2025

vytisknout e-mailem