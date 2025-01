Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kutnohorští policisté objasnili sexuální útok na 39letou ženu

KUTNOHORSKO- Podezřelému hrozí až 5. let ve vězení.

Ve středu 8. ledna 2025, v ranních hodinách, dostali policisté oznámení o sexuálním útoku na 39letou ženu, kterého se dopustil neznámý muž v Karlově v Kutné Hoře.

Neznámý muž na ulici nejprve oslovil ženu a zeptal se jí na cestu do firmy. Pak ženu několik metrů předešel a předstíral, že kouká do mobilu, ale za chvíli se k ní vrátil. Tentokrát se už ale na cestu neptal a poškozené řekl, že s ní chce mít sex. Žena toto razantně odmítla a začala křičet, podezřelý jí chytili za ruce, osahával jí a pak z místa utekl.

Poškozená žena celou událost nahlásila policistům, uvedla jim popis neznámého muže a ti sestavili jeho identikit a po muži, který by odpovídal popisu, začali neprodleně pátrat. Po několika málo dnech se šetřením policistů podařilo natipovat muže, který by popisu útočníka odpovídal. Když si pro podezřelého policisté došli, ke skutku se jim doznal.

Případ si převzali kutnohorští kriminalisté, kteří 22letému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu sexuální útok, za což mu hrozí až 5letý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

23. ledna 2025

vytisknout e-mailem