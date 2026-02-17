Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Kutnohorští kriminalisté objasnili několik případů krádeží.
Velmi dobrou práci odvedli kriminalisté z Kutné Hory, kterým se podařilo objasnit několik případů krádeží a podezřelé z těchto skutků i obvinit.
K prvním dvěma případům došlo již v říjnu loňského roku tedy v roce 2025 v Uhlířských Janovicích. Tam v té době neznámý pachatel vniknul na pozemek rodinného domu, kde z přístřešku u domu odcizil alkohol a z místa odešel. Ve druhém případě, taktéž v Uhlířských Janovicích, neoprávněně vniknul na pozemek tím, že přelezl plot a uvnitř domu odcizil horské jízdní kolo, sportovní obuv, hodinky a další oblečení a i v tomto případě si vzal alkohol s sebou na cestu. Kutnohorským kriminalistům se podařilo případ objasnit a na konci měsíce ledna tohoto roku 45letého muže obvinit ze spáchání přečinu krádeže a porušování domovní svobody. Za to může strávit až 2 roky ve vězení.
Další objasněnou krádež, kterou si kutnohorští kriminalisté mohou připsat na své konto je případ, který se stal v první polovině ledna v obci Křečovice. Tam měli podle zjištěných informací a šetření kriminalistů 42letý muž a 34letá žena překonat oplocený pozemek rodinného domu a následně vniknout do přístřešku, kde společně z dílny odcizili například pilu, svářečskou kuklu, brusku a další pracovní nářadí v hodnotě několika tisíc korun. Policisté i tento případ objasnili a zjistili, že oba podezřelí jsou recidivisté a již minulosti byli za majetkovou trestnou činnost souzeni. Kriminalisté celou věc zpracovali ve zkráceném přípravném řízení a dvojici sdělili podezření z přečinu krádeže a porušování domovní svobody ve spolupachatelství, za což oběma může hrozit až 2letý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
17. února 2026