Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Kurz první pomoci policejním psům
PLZEŇSKÝ KRAJ – V budově Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje se uskutečnil druhý ročník tohoto kurzu pod vedením veterinářky MVDr. Kataríny Garajové, CertCAAPR.
Workshop vznikl za spolupráce policistů z oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a firmou, která dodává krmivo pro služební psy v celé republice. Důvod existence tohoto workshopu je zcela zřejmý. Policejní psi jsou nedílnou součástí našich řad a stejně jako my se mohou dostávat do nebezpečných situací, kde hrozí zranění. První pomoc pak samozřejmě musí poskytnout jejich parťák a ta psí má stejně jako ta lidská svoje specifikace. Výše zmíněná veterinářka již přednášela na seminářích výživy pro Policii Slovenské republiky i na Univerzitě veterinárního lékařství a farmacie v Košicích. Policisté a policistky se však dozvěděli i něco o prevenci zranění jejich psů či o fyzioterapii pro psa v zátěži. Přednášející má totiž specializaci na výživu a fyzioterapii malých zvířat. Na naše ředitelství se sjelo zhruba 50 psovodů a psovodkyň z Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Jihočeského kraje. Všichni zúčastnění označili tento kurz za velice přínosný a my doufáme, že spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.
por. Bc. Ondřej Hodan
13. února 2026