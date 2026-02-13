Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kurz první pomoci policejním psům

PLZEŇSKÝ KRAJ – V budově Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje se uskutečnil druhý ročník tohoto kurzu pod vedením veterinářky MVDr. Kataríny Garajové, CertCAAPR. 

Workshop vznikl za spolupráce policistů z oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a firmou, která dodává krmivo pro služební psy v celé republice. Důvod existence tohoto workshopu je zcela zřejmý. Policejní psi jsou nedílnou součástí našich řad a stejně jako my se mohou dostávat do nebezpečných situací, kde hrozí zranění. První pomoc pak samozřejmě musí poskytnout jejich parťák a ta psí má stejně jako ta lidská svoje specifikace. Výše zmíněná veterinářka již přednášela na seminářích výživy pro Policii Slovenské republiky i na Univerzitě veterinárního lékařství a farmacie v Košicích. Policisté a policistky se však dozvěděli i něco o prevenci zranění jejich psů či o fyzioterapii pro psa v zátěži. Přednášející má totiž specializaci na výživu a fyzioterapii malých zvířat. Na naše ředitelství se sjelo zhruba 50 psovodů a psovodkyň z Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Jihočeského kraje. Všichni zúčastnění označili tento kurz za velice přínosný a my doufáme, že spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.

por. Bc. Ondřej Hodan
13. února 2026

Odkazy do noveho okna

Kurz první pomoci policejním psům

Kurz první pomoci policejním psům 

Detailní náhled

Kurz první pomoci policejním psům

Kurz první pomoci policejním psům 

Detailní náhled

Kurz první pomoci policejním psům

Kurz první pomoci policejním psům 

Detailní náhled

Kurz první pomoci policejním psům

Kurz první pomoci policejním psům 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 